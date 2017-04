CAMEROUN :: Marchés publics : La facturation à l’opposé du juste prix :: CAMEROON Les coûts pratiqués au Cameroun sont généralement plus importants que ceux des autres pays du même niveau, pour les mêmes prestations.

#FCFALunité Les stades d’Olembé à Yaoundé et de Japoma à Douala, construits dans la perspective de l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations de 2019, s’avèrent les plus chers du continent d’après le site mays-mouissi.com. Ils vont coûter à eux seuls 313 milliards de FCFA au Trésor public. Et pourtant, d’autres infrastructures de 60.000 et 50.000 places ont coûté trois à quatre fois moins chères que ces deux stades à eux seuls. Il n’y a pas que les « grands travaux » qui sont touchés par la surenchère.

Dans la fourniture effectuée par les prestataires de services, les prix défient tout entendement, trois à quatre fois plus élevés que ceux pratiqués sur le marché, tel que l’exige la mercuriale de la direction de la métrologie. Mais, les prestataires, évoquent les facteurs qui augmentent le coût de la réalisation d’un marché ou d’une prestation.

Ceux-ci sont entre autre liés à la charge fiscale, la hausse des produits à l’instar du ciment, le transport ainsi que la mauvaise qualité des routes pour ne citer que cela. Entretemps, les administrations continueront d’acheter un paquet de cinquante stylos à bille « Schneider » à 7188 FCFA l’unité contre 4390 FCFA pour un paquet de stylos de marque « Crystal ».

Ce qui revient à 144 FCFA la pièce Schneider et 87,8 FCFA pour le stylo Crystal. Ceux-ci coûtaient jadis 500 FCFA. Le paquet de 25 enveloppes blanches de marque « Avion » (110 fois 220) sera acheté à 11.500 FCFA. En outre, la location des salles de conférence par jour varie de 30.000 FCFA à 550.000 FCFA en fonction du type d’hôtel.

L’hébergement des officiels et cadres de l’administration varie de 22.000 FCFA à 511.000 FCFA d’après la grille officielle des prix de 2016. Néanmoins, les administrations publiques et parapubliques devront acheter des véhicules de marque « Prado » Vx 4x4 à partir de 43 millions de FCFA l »unité.

Ce prix ne devra pas excéder 67 millions de FCFA. La marque « Fortuner » 4x4 quant à elle va coûter 34 millions de FCFA l’unité à l’Etat. 177 nouveaux véhicules ont été attribués aux autorités administratives. Ceux-ci auraient coûté un peu plus de quatre milliards de nos Francs. Le chef de l’Etat Paul Biya, a lui-même acquis deux voitures du type Maybach 62 S et 57 S. Un investissement d’une valeur de 700 millions de FCFA.