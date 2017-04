Cameroun:POURQUOI IL FAUT TUER LA CAMAIR, MEME POUR SON PROPRE BIEN ? :: CAMEROON Chers amis, on a, ces derniers jours, beaucoup débattu sur le sort de notre compagnie aérienne nationale « Camair co ». Je suis très étonné que le débat n’ait pas tourné autour de la viabilité d’une telle entreprise, mais plutôt sur le fait de savoir si Ernest Dikum, son actuel Directeur général, allait être mis à la porte ou non. Qui peut gérer efficacement cette compagnie dans les conditions actuelles ?

Tout cela prêterait à sourire si l’Etat Camerounais, avec notre argent, n’engloutissait pas en pure perte des milliards de Cfa par an pour soutenir une entreprise dont la viabilité reste à démontrer.

J’aimerais partager avec vous le fruit de mes réflexions sur la question. Mais auparavant, à ceux qui me traitent de « donneur de leçons », je précise que je suis juste un Camerounais qui n’a jamais bu une goutte d’alcool de sa vie ; qui ne connait pas les circuits et les boîtes de nuit ; qui en dehors de son boulot regarde beaucoup la télé, lis le plus possible et essaye de réfléchir sur divers sujets.

Qui a créée beaucoup et a très peu réussi ; qui souhaite néanmoins partager avec ceux qui le souhaitent, le fruit de son expérience sans fuir le débat : Je pense que c’est comme ça qu’on pourra bâtir un Cameroun meilleur où il fait bon vivre.

#CompagnieAérienne POURQUOI CAMAIR CO A ET VA ECHOUER ?

- Je pense que le problème vient d’une confusion originelle : « Camair – co » n’est pas la « Camair ». En oubliant cette évidence, les promoteurs de cette compagnie ont oublié que « Camair – co » était au mieux, une « start up » et qu’il fallait travailleur dur pour la mettre sur pied.

Vous ne pouvez pas comprendre où je veux en venir, si on ne revient pas sur le conteste dans lequel la « Camair » nait et se déploie.

Les volumineux mémoires en deux tomes de Jacques Foccart, le fondateur officieux de la « françafrique » sous le Général de Gaule, rappelle un épisode savoureux de cette « françafrique ». Ce dernier raconte comment il avait été envoyé d’urgence au Cameroun par le président français pour rencontrer le président Ahmadou Ahidjo, afin de dissuader ce dernier de créer la « Camair ».

Q

u’est ce qui s’était passé ? Les pays africains francophones avaient décidé de créer une compagnie africaine pour éviter le diktat des compagnies françaises « Air France » et « UTA » (absorbée plus tard par la première) sur le transport aérien en Afrique francophone. Lors de la création d’Air Afrique, l’envoyé spécial du président Ahmadou Ahidjo l’informe que les participants refusent de confier le poste de président, de Directeur Général, de Directeur commercial voir de Directeur administratif à un Camerounais (Je cite de mémoire). Le sang d’Ahmadou Ahidjo ne fait qu’un tour : il refuse cette humiliation et demande à son représentant de quitter la réunion immédiatement et lance concomitamment « la Camair ». Pour lui c’est une question de « fierté nationale ».

Le président français envoie son conseiller spécial pour les affaires africaines, Jacques Foccart, afin de l’en dissuader. Lorsque ce dernier arrive à l’aéroport de Yaoundé, alors qu’il n’a pas le statut de Chef de l’Etat, c’est le président Ahmadou Ahdjo qui l’attend en bas de la passerelle de l'avion. A peine est-il entré dans la décapotable que ce dernier lui assure que même s’il doit y perdre sa tête, c’est non négociable. Que le Cameroun n’est pas n’importe quel pays dans la zone francophone pour être traité de cette façon.

Jacques Foccart précise alors, que de l’aéroport à la présidence de la République, le président ne l’a pratiquement pas laissé placer un mot au point où il a compris tout de suite que sa mission était impossible.

La « Camair », dans l’esprit d’Ahmadou Ahidjo et son équipe, n’était pas n’importe quelle entreprise. Peu importait de faire des bénéfices ou pas à partir du moment où tous les moyens étaient mis en œuvre pour faire de cet instrument de fierté nationale, un moyen de flatter l'égo des Camerounais.

Tout ce qu’il y avait de mieux comme matériel volant à l'époque a été acheté : trois Boeing 737, sans équivalent à l’époque sur le moyen courrier ; un Twin Otter canadien suivi d'un Hs748 pour les vols locaux, un 707 d'occasion pour les long courriers (vers Paris, Bruxelles, Londres). Dès que l’occasion s’est présentée, un Boeing 747 - combi construit au départ pour le Shah d’Iran, sans équivalent là aussi sur le marché mondial, a été acquis pour remplacer le vieux 707.

- On note bien l’objectif visé et la forte implication du président Ahmadou Ahidjo dans le projet. Le régime Biya est venu détruire ce bel édifice. Lorsqu’on crée la « Camair-co », avant même le premier vol, on assiste à une valse de dirigeants tous mués par une seule considération : « voler le plus possible avant qu’il ne soit trop tard ». Les révélations du premier Directeur européen nommé font scandales. Tout se passe à la Présidence de la République où le locataire, paresseux et sans vision, laisse faire.

Les couts explosent. Alors que la Camair a de jolis locaux, la société s’installe à des prix locatifs fous dans l’immeuble du Pari mutuel ; on se rend compte que dans les prévisions, le cout de la formation des pilotes, qui pèse lourd sur les investissements, a été oublié; tous les pontes du régime placent leur protégés dans l’entreprise au point où on atteint plus de 700 employés alors que la compagnie n'a pas d'avions; des cancres se succèdent à la tête de l’entreprise qui utilise un matériel inadapté à son marché. Ce qui devait arriver arriva : les créances et les recettes ne permettent plus à l’entreprise de faire face au passif exigible. Les avions sont arrêtés partout dans le monde, les fournisseurs bloquent les possibilités de crédit…

QU’EST-CE QU’IL AURAIT FALLU FAIRE ?

Je pense que diriger une compagnie aérienne est au dessus des possibilités d’un Etat comme le Cameroun, à cause de la complexité de la charge. Un actionnaire qui ne surveille rien, est peu réactif, choisi les patrons sur la base du clientélisme n’a aucune chance de réussir dans un secteur où les conditions de réussite sont connus et répertoriés.

1- Le modèle économique.

Dans le transport aérien, les modèles sont à peu près identifiés : vous pouvez vous lancer dans le « low cost », comme « EasyJet », « Ryannair » ; dans le haut de gamme comme « Emirates », dans du clasiique comme « Air France », « Kenya airway », « Ethiopian airlines »…

Le « « low cost » exige une telle rigueur dans la gestion, une telle capacité de réflexion et de négociation envers tous les acteurs du secteur que je vois mal comment cela peut être possible dans notre pays tel qu’il est dirigé actuellement. Le haut de gamme me parait inapproprié aux marchés tels que le nôtre, tandis qu’affronter avec les mêmes arguments sur les longs et moyens courriers des entreprises comme « Air France », « Sky Airlines » Kenya Airways…voir « Ehiopian Airway » me parait présomptueux.

Alors que faire ? Mais où est passé notre génie ? Pourquoi ne pas passer tous ces modèles au peigne fin afin de bâtir le nôtre avec un seul objectif : proposer un modèle efficace, le moins cher possible et sans « bling bling » aux potentiels clients qui pourrait s’intéresser à cette offre intermédiaire ?

2- Quelques exemples pour baisser les couts et être efficace

- Le Matériel volant: une compagnie aérienne moderne ne peut plus se permettre de fonctionner avec différents types d’avions comme le fait « Air France » et les autres compagnies historiques. Les compagnies « Low cost » comme « Ryannair » et « Easyjet » ont bâti, en parti, leur succès sur le choix d’un seul type d’avion. La première le Boeing 737-800, la seconde son concurrent chez Airbus.

En choisissant uniquement le Boeing 737-800, Ryanair réalise d’énormes économies en matière de formation, de maintenance, de flexibilité du personnel… qui ponctionnent une très grosse partie des recettes d’une compagnie aérienne. Tout pilote peut en quelques minutes, prendre les commandes d’un de ses 400 avions de même type sans aucun problème ; il en est de même pour le personnel naviguant.

Pendant ce temps, la Camair Co s’entête à faire comme sa devancière en utilisant un vieux Boeing 767 gourmand en carburant et vide quand il peut voyager ; trois 737 différents, deux avions chinois à la réputation non établie.

- Le réseau à exploiter : je propose l’exploitation de trois lignes. A) Douala Paris Douala avec une variante sur Yaoundé. Inutile de rêver, comme certains dirigeants de la Camair-co, aux 777 ou 787 Dreamliner de Boeing, des avions d’une capacité de 300 à 550 places alors qu’on n’a pas 60 passagers par vol sur Paris.

Nous devons appliquer la politique de nos moyens en choisissant comme Ryanair, des appareils fiables comme le Boeing 737-800 sur cette ligne, quitte à diminuer le nombre de places à 160 au lieu des 189 possibles, pour un meilleur confort des passagers.

Un tel choix permettrait de baisser les couts (Amortissement des avions, carburant, personnel à bord, formation…). Deux avions de ce type sur cette ligne, dont l’un en back up, seraient très efficaces et permettraient la permanence de la rotation et une politique de prix agressive facilitée par cette importante baisse de couts.

B) Douala-Yaoundé-Ngaoundéré-Garoua-Maroua.

Il faut arrêter avec du sentimentalisme. En l’état, il faudrait beaucoup d’effort pour rendre les autres aéroports du pays rentables. Concentrons-nous là où le besoin se fait sentir. Là encore, je pense qu’il faut choisir un seul type d'avion pour les vols locaux et régionaux.

C) Je propose une liaison Lagos-Douala-Yaoundé-Garoua-Ndjamena quasi quotidienne.

A l’époque d’Ahmadou Ahidjo, la Camair mettait sur ces lignes, un Boeing 737 : c’était la belle époque. Ce n’est plus possible aujourd’hui tant les couts d’exploitation sont élevés pour ce type d’avion sur de telles lignes. Deux types d’appareils sont, selon moi, adaptés à la situation : l’ATR 72 des Européens ou le Dasch 8 Q du Canadien Bombadier. Ma préférence est pour l’avion de bombardier moins bruyant et plus économe en carburant, un peu plus cher certes ; mais l’ATR 72 ferait aussi bien l’affaire.

Il faut se débarrasser des avions chinois qui n’inspirent pas la confiance des clients ; qui n’ont pas fait leurs preuves en matière de rentabilité et de fiabilité.

Il est impensable qu’à l’heure d’internet, une compagnie aérienne en soit à vouloir multiplier les agences dédiées à la réception des clients. Un des récents Directeur de la compagnie, particulièrement illuminé, avait même envisagé de créer une agence à Douala-Makepé : pour quoi faire ? Internet doit être le principal outil pour recruter et gérer les clients à travers un site puissant.

Etant donné le faible taux de pénétration de cet outil sur le marché camerounais, les opérateurs de téléphonie mobile, de transfert d’argent, des banques, certains réseaux de stations services, de grands magasins … peuvent devenir des partenaires. La compagnie doit se concentrer sur ce qui doit devenir sa force : faire partir, en toute sécurité, ses passagers à temps. Sanctuariser les heures de départ.

Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous, sachant que dans le conteste actuels, impossible de les appliquer. Au lieu d’injecter, en pure perte, des milliards chaque année dans ce projet foireux, ne vaudrait-il pas mieux concentrer cet argent à la formation des jeunes Camerounais en laissant Camair co mourir de sa belle mort ?