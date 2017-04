Zambie : 600 camions chargés de bois saisis :: ZAMBIA La Zambie a saisi six cents camions tanzaniens transportant du bois en provenance de la République démocratique du Congo.

Les conducteurs et leurs assistants ont été arrêtés. L'information vient d'être rendue officielle, mais les responsables tanzaniens ont signalé qu'ils ont été détenus depuis deux mois.

L'association tanzanienne des propriétaires de camions a nié l'accusation selon laquelle les conducteurs ont violé les règles zambiennes sur le transport de bois.

#NiéL'accusation Elle estime que les camionneurs détenus ont perdu plus de six millions de dollars de revenus.

Plus tôt cette année, la Zambie a interdit l'exportation de grumes dans le but de freiner la déforestation.