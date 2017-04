Cameroun: Paul Biya nomme de nouveaux responsables d'Elecam :: CAMEROON Maître Ebanga, Delphine Tsanga et Samuel Fonkam Azu'u ont été écartés par décret d'Elecam ce jour par le Chef de l'Etat camerounais. Un autre décret nomme l’ex gouverneur Enow Egbe Abraham et l’ancien haut cadre au Ministère des sports et de l’éducation physique Madame Amougou née Ekobena Appoline Marie respectivement Président et Vice-Président du Conseil électoral.

#Conseilélectoral Le mandat des 18 membres qui constituent le conseil électoral, est de quatre (4) ans et "éventuellement", renouvelable.Le mandat en cours avait expiré depuis le 30 décembre 2016.

ELECAM est l'organe en charge duau Cameroun

Ci-dessous, l’intégralité des décrets du Chef de l’Etat en français.