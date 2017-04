Cameroun: Le calvaire des employés des sociétés minières de la région de l'Est :: CAMEROON L’association Forêts et développement rural (Foder) a produit une étude sur les conditions de travail dans cette partie du pays.

#ChantiersMiniers Votre journal, présente quelques constances sur la promotion du dialogue social et promotion sociale, sécurité sociale et surtout la relation contractuelle employeur-employé. L’étude menée par Foder s’inscrit dans le cadre du projet Mines-environnementsanté et société (Promess) sur financement de l’Union européenne. Sur le plan géographique, l’équipe s’est rendue dans les arrondissements de Bétaré-Oya, Ngoura, Batouri, Yokadouma et Ngoyla avec un regard sur les entreprises engagées dans la mine artisanale mécanisée et la mine industrielle.

La relation contractuelle consiste à savoir si l’employé détient un contrat de travail respectant les règles en matière de salaire, mode de paiement, horaire de travail et jours de travail. L’ensemble des 19 entreprises enquêtées à un effectif de 245 employés et 43% des effectifs sont constitués d’étrangers de nationalité chinoise en majorité.

Des entretiens effectués avec les représentants des entreprises (employeurs) 30% des entreprises ont délivré des contrats de travail à leurs employés. La quasi-totalité des étrangers ne dispose pas de contrat de travail visé par l’administration en charge de l’Emploi et formation professionnelle comme l’exige la réglementation.

Les enquêtes effectuées auprès des employés locaux montrent que 77,08% n’ont pas de contrat de travail. Ces employés travaillent dans les entreprises dont les propriétaires sont de nationalité chinoise. 44% et 35% des travailleurs sont embauchés par les employeurs qui sont respective ment de nationalité chinoise et camerounaise. Les employés dont les employeurs sont de nationalité chinoise ne possèdent pas de contrat de travail alors que tous ceux dont l’employeur est de nationalité australienne détiennent un contrat. Par ailleurs, aucun ouvrier de nationalité chinoise ne possède les contrats de travail. D’après ces derniers, leurs contrats de travail sont détenus par leur employeur qui réside pour la plupart dans les métropoles de Douala, Yaoundé, Bertoua ou en Chine.

Relation contractuelle employeur-employé

Le nombre de jours de travail dans les chantiers miniers varie de 5 à 7 et le travail de nuit y est effectué chaque jour. Environ 72,92% des employés travaillent la nuit et 82,86% de ceux-ci disent que le travail de nuit est payé au même taux que celui du jour. Concernant le mode paiement, 70,8% travailleurs enquêtés sont payés surla base d’un salaire forfaitaire mensuel et les autres un salaire journalier. En dehors des interprètes et conducteurs d’engins qui ont un salaire relativement élevée, les salaires varient pour les autres fonctions ou postes de travail de 3000 à 4000 FCFA la journée dans les entreprises chinoises et camerounaises. Les éléments concernantl’affiliation à la CNPS, la déclaration et la prise en charge des maladies, accidents de travail et décès ont été évalués. Les entretiens effectués avec les représentants des entreprises et les employés ont permis d’identifier trente entreprises en activités sur le terrain. En comparant ce nombre avec la liste des entreprises minières affiliées à la CNPS de Bertoua, il ressort que sur 30 entreprises identifiées sur le terrain seulement huit figurent dans le répertoire d’affiliation de la CNPS.

Parmi les entreprises affiliées à la CNPS de Bertoua, 5 sont endettées à la CNPS de Bertoua et prélèvent les cotisations sociales sur les salaires des employés et ne reversent pas à la CNPS. Uniquement 3% des employés déclarent que leurs employeurs reversent leurs cotisations sociales à la CNPS.

Sécurité sociale

Plusieurs accidents et décès sont enregistrés dans les chantiers miniers. Ces accidents et décès sont classés en 4 catégories : accident de travail des employés, accident d’un tiers lié à l’activité minière, décès lié à un accident de travail des employés, décès. Les données de terrains montrent que 27 décès et 9 accidents de travail graves ont été enregistrés à l’hôpital de district de Bétaré-Oya. Les principales causes de décès sont de noyade, 56%, éboulement de terrain 26%, et braquage à main armée 11%. Les noyades dans les trous des chantiers miniers ont entrainé 11 morts chez les employés de nationalités chinoises, et 4 morts chez les populations riveraines, notamment les enfants de 2 à 14 ans. Les éboulements de trous ont entrainé 7 morts chez les riverains, pendant que ces derniers exploitaient le gravier dans les trous abandonnés par les entreprises minières.

Les braquages à main armée ont entrainé la mort d’un employé chinois et celle de deux camerounais présumés bandits. D’après les informations fournies par les riverains, la majorité des employeurs étrangers présents dans les chantiers miniers de Bétaré-Oya et Ngoura détiennent des armes à feu pour se défendre en cas d’agression. Les entreprises minières localisées dans les arrondissements de Bétaré-Oya et Ngoura n’ont signé aucune convention de prise en charge des employés avec les hôpitaux publics présents dans leurs aires de santé. Les accidentés des chantiers miniers détenus par les Chinois sont soit transférés dans les centres de santé chinois présents à Bétaré-Oya. Uniquement les cas graves sont transférés dans les hôpitaux publics. Durant la période de janvier 2012 à septembre 2015, l’on recense 9 employés victimes d’accidents de travail graves transférés à l’hôpital de district de Bétaré-Oya. Concernant les examens d’embauche et périodique, 16,6% et 6,2% d’employés ont respectivement acceptés avoir effectuées ces examens. S’agissant du milieu de travail, il ressort que les logements ne sont pas salubres, et les employés n’ont pas accès aux toilettes et à l’eau potable. De même, les mesures de protection collective et individuelle ne sont pas présentes dans les chantiers. Notamment le balisage des zones dangereuses, le port des combinaisons imperméables, gants, lunettes.

Promotion du personnel et dialogue social

Les entretiens effectués avec les représentants des entreprises indiquent que 6% des employés sont des femmes. Les enquêtes auprès des employés indiquent un pourcentage de 8% donc pas loin des estimations des employeurs. Pour l’essentiel, toutes les femmes enquêtées occupent le poste d’agent d’entretien. Alors que les postes de conducteurs d’engins et de laveur-panneur sont les plus pourvus dans les entreprises minières. Le panneur est l’ouvrier qui est chargé d’isoler l’or du mélange sable, boue, or, etc. par rinçage à l’eau. Le laveur quant à lui est chargé de laver le gravier issu de l’extraction. En termes d’expérience, il ressort des données de terrains qu’environ 80% des employés ont moins de deux ans d’ancienneté avec leur employeur. Et environ 60% des employés pensent que les étrangers occupent les postes que les nationaux présents dans l’entreprise peuvent occuper, notamment les postes de conducteurs d’engins et de mécaniciens.