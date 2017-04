CAMEROUN :: Un agriculteur assassiné à Madingring :: CAMEROON Emmanuel Naïbelem, 43 ans, a été tué dans la nuit du 4 au 5 avril dernier dans son domicile par des malfrats.

#EmmanuelNaïbelem Les habitants du village Bolo-Herdjé, localité située à 28 km environ de Madingring, le chef-lieu de l’arrondissement de Madingring, département du Mayo-Rey, région du Nord, n’en reviennent toujours pas. Dans la nuit du 4 au 5 avril dernier en effet, le village a été le théâtre d’un crime des plus crapuleux et horribles.

Le jeune et dynamique agriculteur, Emmanuel Naïbelem, 43 ans, marié à six femmes et père de 36 enfants, a été abattu, cette nuit-là même, aux alentours de 2h du matin, à son domicile et dans sa chambre conjugale, par une bande de cinq individus non identifiés, armés jusqu’aux dents, détenteurs d’armes de guerre, genre armes d’assaut, aux dires du frère aîné de la victime, le nommé Justin Mendingmbaï, joint au téléphone par C.T. Pour la petite histoire, Emmanuel Naïbelem, était compté parmi les plus grands agriculteurs du coin. Il faisait dans la culture du coton et du maïs et en était l’un des gros producteurs de la contrée.

Alertés aussitôt après le forfait, les autorités de la place, le sous-préfet de l’arrondissement de Madingring, Maradi Todou, et le commandant de la brigade de gendarmerie sont descendus sur les lieux à l’effet d’y effectuer le constat et d’ouvrir l’enquête judiciaire y relative. Les premiers soupçons sont portés sur la nommée Adjara et son acolyte, un moto taximan, tous deux résidents à Gor, une localité voisine, située à six km environ du village Bolo-Herdjé.

Depuis leur arrestation, les deux premiers suspects sont gardés à vue à la brigade de gendarmerie de Madingring où leur exploitation et les investigations se poursuivent. Consternés et pratiquement affligés, suite à ce terrible coup et à la disparition du pilier de sa famille, ses proches espèrent que les enquêtes judiciaires ouvertes et en cours, permettront de faire la lumière sur les circonstances et mobiles de cet assassinat et surtout, sur ses véritables auteurs.