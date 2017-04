Dans l’état actuel, l’Afrique Noire et francophone surtout ne va nulle part :: AFRICA Lorsqu’on décide de se libérer et doit se libérer, il est inutile d’aller à la foire sous le nez de ses bourreaux dire qu’on va se libérer. C’est mieux de bosser en silence sur la faisabilité de la chose, de l’exécuter et de se libérer. Par exemple, l’Inde et la Chine depuis leurs humiliations ont vu et su ce qu’il fallait faire et l’ont fait sans tambours.

#PaysAfricains La plupart des pays de l’Afrique Noire et francophone en particulier ont cette manie de se projeter en avant qui laisse tout œil attentif confus, indigné et perclus. Leurs verbosités, leurs décisions et déclarations farfelues sont de tous connues, et leurs élans de libération toujours précédés de tam-tams perçants.

Ces dernières années en Afrique, l’on entend parler d’émergence en telle date ou telle autre. Des dirigeants et medias qui font honte à l’intelligentsia africaine depuis les puits de leurs fiascos s’agitent et agitent la nouvelle trouvaille pour endormir les masses afin d’échapper aux colères populaires.

Feignant de changer, ces dirigeants africains vont pourtant continuer (dans de lourdes chaînes) de quémander des « soutiens » même là où il ne faut aller quand on décide vraiment de s’affranchir. Voyons, les conditions ici et là sont-elles vraiment réunies pour la vraie libération africaine ?

Si nous nous en tenons seulement à la volonté et la détermination des peuples d’Afrique et surtout des jeunes qui sont l’arme incontournable dans ce projet libératoire, l’on peut rester un peu optimiste dans l’ensemble. Mais un regard du côté de la plupart de leurs dirigeants et l’analyse de leur état d’esprit montrent plutôt le contraire.

Il est un certain nombre de paramètres qui nous font admettre et soutenir mordicus que les projets et intentions disparates d’émancipation de l’Afrique Noire et francophone en particulier ébruités partout ne sont que des chimères, et le resteront aussi longtemps qu’un travail de fond n’est fait au préalable.

Comme obstacles à la libération et aux lendemains enchanteurs africains, nous pouvons citer entre autres : Les divisions et haines, les religions révélées et Dieu, le jeu, l’alcool et les drogues, les injustices et la corruption, la domination extérieure.

Chacun de ces éléments fait continuellement et royalement obstacle à l’envol de ce grand ensemble qu’est l’Afrique. Développer des discours au fil des ans et s’illustrer dans des rhétoriques sans détruire ces digues qui jonchent la marche à notre soleil, c’est tout simplement de la distraction et de la filouterie.

* Les Divisions et haines

Ces divisions et haines se voient et se vivent à l’intérieur des pays comme dans les regroupements sous régionaux. Pourtant, que ce soit sur le plan interne ou externe sous régional, le défaut de cohésion ou d’union et l’absence d’amour et d’intelligence châtreront sans fin les peuples et les livreront aux prédateurs.

Le Mali, La Côte d’Ivoire, les Congo, le Soudan, le Mozambique, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, la Guinée Conakry, le Burundi, la RCA, etc. sont parmi les pays à grandes potentialités économiques, humaines et énergétiques en Afrique, mais allons-y voir l’époustouflant travail des divisions et des haines !

Pouvons-nous au niveau sous régional des pays francophones oublier ces dirigeants qui vénèrent encore la monnaie de colonisation ! Peut-on oublier le fardeau des APE que Paul Biya signa individuellement alors que ses pairs de la CEMAC les avaient rejetés ! Avec ceci, comment l’Afrique peut-elle aller loin ?

Combien d’Africains dignes, pondérés et saturés de connaissances salvatrices pour l’Afrique n’ont pas été humiliés et repoussés avec des projets nobles de développement par les dirigeants de leur pays ? Et les raisons ? Parfois parce que ces dignes fils et filles sont de ce pays-là et que les dirigeants préfèrent des étrangers, ou bien à cause de leur appartenance ethnique ou religieuse.

* Les religions révélées et Dieu

Soyons sincères. Religions et Dieu dilués dans le fanatisme ne riment pas avec progrès scientifique, technologique, culturel et économique. Il n’y a aucun pays au monde qui s’est développé matériellement et puissamment en se faisant en même temps un vrai champion de la piété religieuse et de la sainteté.

L’Arabie Saoudite où se déroule le pèlerinage l’a compris et, pour tenir en équilibre et rayonner, les actes de ses autorités au quotidien à l’interne comme à l’externe ont très peu à voir avec la foi et le Coran ; ils sont aux antipodes de la religion. A voir les cruautés et injustices qui s’y développent et s’exportent, l’on ne peut que se poser beaucoup de questions.

Le Vatican est l’un des états les plus riches, les puissants et influents de la Planète Terre d’où sont partis tous les grands assauts chrétiens du monde. L’on s’attendait à ce que ce pays soit pur et saint à l’exemple de ses prêches. Non.

Oh non ! C’est la duplicité que l’on découvre, une duplicité abondante et pérenne.

La famine frappe et tue ici et là dans le monde et ce Vatican de ses immenses richesses qui défieraient mille fois le Mont Everest se rit des mourants en organisant des prières. Peut-on oublier que le même eut à bénir et encourager et la colonisation et l’esclavage ? Africains, Dieu est en nous et non ailleurs. Nous le sommes avec toutes nos déterminations. Levons les yeux ! Levons-les !

Tous les pays économiquement forts y sont arrivés soit en mettant Dieu aux placards, soit en parlant religion et Dieu sournoisement tout en brillant dans des politiques belliqueuses et cruelles de conquêtes et de soumissions internes et externes des peuples; ce que les Africains refusent d’adopter ou d’accepter.

Les religions et Dieu font rage en Afrique actuelle. Ils aveuglent, ils robotisent, ils abêtissent, ils affaiblissent, ils ruinent des vies humaines, ils massacrent les populations silencieusement, très silencieusement. Il faut tuer chez les Africains le Dieu-opium qui les hantent pour sauver le continent et avancer.

* Les Jeux

Avec des populations galopantes et des dirigeants pour la plupart fainéants et impuissants devant leurs aspirations et revendications légitimes, l’essor et la célébration des jeux tiennent dorénavant une place de choix dans nos sociétés africaines. Le jeu auquel d’aucuns se livrent arrive déjà à remplacer le travail.

Ces jeux sont à la fois individuels et collectifs, et l’on va des jeux lucratifs officiels et informels aux jeux sans enjeu. Les dirigeants s’escriment à occuper les ventres vides et esprits enclins aux révoltes avec des jeux, quand ce ne sont pas ceux-ci qui s’en créent, s’y installent et s’y perdent.

Quand ce ne sont pas les PMU, les cartes, les loteries locales et autres où l’on enterre des heures qui auraient servi à bâtir le pays, ce sont des heures et des heures de productions matérielles, didactiques et spirituelles que l’on noie aux téléphones et ordinateurs à quêter du gain facile, à servir des haines, à faire comme des animaux, à jouer ou regarder des matches et jeux étrangers.

* L’alcool et les drogues

Les compagnies des brasseries en Afrique et grands distributeurs de vins et liqueurs étrangers n’ont jamais connu de beaux jours comme ces dernières années. Partout ils prospèrent. Les lois et restrictions sur la distribution des alcools sont ouvertement violées.

Les producteurs et vendeurs font tout pour y attirer et attacher le plus grand nombre sous l’œil indiffèrent des autorités publiques. Enfants, adolescents et adultes s’y installent comme pour ne plus jamais se retirer. On les y attire par des publicités, des encouragements et des gains pouilleux et piégés.

Les débits de boissons prolifèrent. Pas un pas sans points de vente ; et aussi, des marchands ambulants s’y mêlent en abondance, vendant des bouteilles et sachets de la mort. Comment peut-on envisager le développement et le progrès avec ce frein et avec des peuples rongés par de l’alcool ?

Quant aux drogues, les autorités des pays africains disent les combattre. Pourtant, dans les grandes agglomérations, de leurs cœurs à leurs banlieues et même dans des villages, les petits tueurs silencieux circulent, les populations sont en contact avec eux et les consomment et s’enfoncent.

Aussi, les grands producteurs et grands vendeurs de ces drogues sont connus. Ils sont des étrangers ou des nationaux ; ils sont aussi de petits revendeurs bien connus. L’on sait qui les vend dans quel coin et quand, mais les autorités proclament et clament qu’elles sont en lutte contre ce fléau, pendant que les populations s’y laissent anéantir et massacrer lentement, lentement…

* La domination extérieure

Que l’Afrique soit dominée veut d’abord dire qu’elle n’est pas respectée et qu’elle n’a plus ou n’a pas de dignité. C’est pourquoi certains accords économiques, monétaires, militaires et financiers encombrants toujours lient certains pays africains aux pays occidentaux.

Les échanges inégaux entre le continent et l’occident, les importations inutiles et très onéreuses, l’intrusion du FMI et de la Banque Mondiale dans la gestion des économies africaines et la dépendance monétaire de certains pays via le FCFA sont autant d’obstacles qui rendent la libération africaine impossible.

L’Afrique doit vite voire que même en résolvant tous ces problèmes, elle doit assurer elle-même sa sécurité, en se dotant des armées fortes et des gens bien formés et équipés. L’Afrique ne sera jamais respectée sans une armée forte et des armes de dissuasion puissantes qui font la fierté de l’occident.

* Les injustices et la corruption

Elles constituent l’autre cancer qui ronge les pays africains et rend la libération et l’envol africain impossibles. Passer tout le temps à indexer seulement l’occident comme le malheur sur le chemin du bonheur africain est un leurre. Les injustices et corruptions entretenues par les élites africaines ruinent tout.

Quand ce n’est pas la question de la répartition équitable des richesses nationales qui se pose, c’est celle d’attribution des postes sans tenir compte des compétences. Comment un pays peut-il vraiment se développer en mettant à côté les bras et esprits les plus valeureux pour enrôler des médiocres au nom d’un quelconque équilibre régional ou géographique ?

A quels résultats s’attend-on dans des pays ou les règles en place ne sont pas respectées de tous ? La corruption à elle seule fait perdre trop d’argent aux Etats africains, argent diverti qu’on aurait pu investir dans des domaines divers, sans oublier les déplaisirs divers qui s’en suivent.

Loin de ce que la corruption et les injustices handicapent les progrès, les mécontentements qui en découlent sont eux-mêmes de véritables freins à toute projection d’émergence et de libération. L’on ne développe pas un pays avec une majorité écrasante de la population mécontente.

En définitive, où se trouvent les vrais espoirs et forces africains pouvant restituer sa dignité à cette partie du monde ? Il ne faudra pas aller les chercher du côté des dirigeants-valets amorphes actuels qui ont déjà montré toutes leurs limites. Ce serait une déperdition de temps.

Le défaut de volonté politique chez les dirigeants africains est ce qui le plus fait obstacle à l’envol. Les masses des pays concernés avec la jeunesse au premier plan doivent travailler de façon concertée pour se dépêtrer des autorités et élites maffieuses qui les dirigent, dans l’optique d’assainir la vie nationale tout en menant les combats tous azimuts de libération.