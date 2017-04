Cameroun, Exclusif: Premières révélations sur la fortune d’Antoine Félix Samba :: CAMEROON Depuis le grand déballage sur les avoirs visibles de l’ancien Directeur General du budget, personne jusqu’ici n’a réussi à véritablement retracer la fortune insolente du ressortissant de Minta. D’après des révélations faites sous anonymat par un proche de la famille, la brume semble s’éclaircir sur l’origine de la fortune d’Antoine Félix Samba.

#FélixSamba D’après notre source, l’origine de la fortune de l’ancien Directeur des Affaires Générales au Ministère des transports date des années 90. A l’époque Mademoiselle Vigouroux Chantal avait pris pour épouse l’actuel Chef de l’Etat camerounais Paul Barthelemy Biya. Jeune fonctionnaire épris d’agriculture, sa proximité avec la famille présidentielle aurait permis de lui offrir un matelas financier important via l’octroi de plusieurs marchés publics dont celui de la livraison des uniformes de la police.

D’après les révélations faites par ses proches et pourfendeurs, Antoine Félix samba après sa sortie de l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) de Douala, il embrasse immédiatement la fonction publique. En 1987 lorsque le jeune Samba entre à l’ENAM, il n’imaginait pas que quelques années plus tard son destin va basculer. Aujourd’hui le voile se lève peu à peu sur la véritable origine de sa fortune.

Marchés publics

D’après les révélations de notre source, le milliardaire de Minta de par sa proximité avérée depuis des lustres avec la First Lady avait bénéficié dans les années 90 de plusieurs marchés publics de la part de la DGSN. Semble-t-il le milliardaire de Minta était chargé de livrer des uniformes et tous accessoires utilisés dans la police à l’exception des armes et de la logistique lourde. L’un de ses marchés, révélé par notre source, lui ayant permis étant fonctionnaire alors qu’interdit par le statut de la fonction publique de pouvoir en entrainer plusieurs autres. A l’issue de la multiplication des livraisons semble-t-il, alors qu’il ne pouvait prétendre à un tel marché au regard de son statut, Félix Antoine Samba va se faire un matelas financier important à un moment où les privilèges d’une nouvelle arrivée à la présidence ne se discutait pas.

Resté discret pendant des années, Félix Antoine Samba commence a véritablement parler de lui lorsqu’il fait venir au Cameroun une église de réveil alors qu’ayant grandi dans une famille de chrétiens catholiques. D’après notre source « Antoine Félix Samba est issu d’une famille de chrétien catholique et son église actuelle à savoir la cathédrale de la gloire du christ devenue par la force des millions « Auditorium de la Gloire du Christ » dans laquelle Crescence Baboké, l’épouse de Oswald Baboké, est la principale Révérende a été pratiquement « volé » au Gabon. Lorsqu’il va ramener cette église au village, ses parents vivants à l’époque vont chercher à le convaincre d’abandonner le projet, lui ayant été initié depuis sa plus tendre enfance à l’église catholique. Mais rien n’y fera. »

D’après plusieurs autres sources, la cathédrale de la gloire du christ aura réussi à attirer les ouailles jusqu’aujourd’hui parce qu’elle est chapeautée par des proches de la Première Dame Chantal Biya. D’après certains témoignages, il s’y passerait des messes qui voient la participation de nombreuses pontes du régime y compris un parterre important d’hommes occupant des postes importants sensés exercer dans les services de sécurité au Cameroun.

A ce jour de maladroits défenseurs de l’imposture du régime Biya tentent en vain de blanchir Antoine Félix Samba en estimant qu’il a bâtit sa fortune grâce à la culture du cacao qu’il exerce sur une superficie importante du côté de sa haute Sanaga natale.

Pour les confondre en y ajoutant un peu d’eau à leur moulin, nos investigations ajoutent même qu’Antoine Félix Samba s’exerce également dans l’élevage de chevaux, de bœufs de race et autres. Visiblement pas seul à le faire au Cameroun, l’insolente fortune et le train de vie de l’ex Directeur General du Budget qui caracole au-delà de ces revenus ne pourrait plaider en sa faveur. D’après notre source, proche parent de Samba, les révélations sur le majestueux domaine de l’ex DGB viennent de retarder un projet futuriste de construction d’une résidence à la Qatari. D’après cette source, des architectes venus du Qatar et reçus dans la résidence somptueuse de Nkolndom par Antoine Félix avaient déjà validé la maquette du futuriste bâtiment. En espérant que l’insolence caractérisée par les proches de la famille présidentielle qui nargue le peuple par leurs richesses douteuses ne puisse prendre le pas sur la raison en continuant ce projet, Antoine Félix Samba bénéficie toujours des faveurs de « son bouclier » d’antan à la présidence de la république et d’après ses proches ne pourrait être inquiété outre mesure. Qu’en sera-t-il donc de l’après Biya ? Maintenant l’on comprend mieux pourquoi les batailles de succession font rage dans les coulisses. Just wait and see.