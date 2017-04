CAMEROUN :: Procès des évêques : La date de la première audience encore inconnue :: CAMEROON Les obsèques d’un magistrat sont à l’origine du report de l’audience initialement prévue le 21 avril dernier.

#ReportéesSineDie L’audience attendue le 21 avril 2017 devant le tribunal de première instance (Tpi) de Bamenda n’a pas eu lieu comme annoncé quelques jours plus tôt. En raison de la levée du corps et de l’inhumation du magistrat Noël Kilbat le week-end dernier, toutes les affaires prévues ce jour-là ont été reportées sine die. Par conséquent, l’archevêque de Bamenda, Cornelius Fontem Esua et ses coprévenus, cités devant ledit tribunal, doivent encore attendre l’ouverture des débats pour être fixés sur leur sort.

Une situation qui maintient le suspens dans un environnement assez agité, marqué par la crise dite anglophone. Si officiellement aucune date n’est avancée pour l’audience envisagée, des sources proches de cette juridiction indiquent que le procès tant attendu pourrait être ouvert le 5 juin prochain.

On se souvient que le 12 avril dernier, une citation directe à comparaître devant le Tpi a été servie à des hommes d’église et responsables des établissements scolaires confessionnels par Me Pierre Tchinda, huissier de justice à Bamenda.

La plainte formulée par le colonel de l’armée de terre Tamambang et le lieutenant-colonel Terence Sama, a comme motifs, entre autres, la collecte des frais de scolarité et le refus d’enseigner ou de rembourser. Une perturbation qui fait suite à la grève des syndicats d’enseignants lancée depuis le 21 octobre 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Les plaignants, assistés d’un avocat basé à Douala, Me Julius Achu Ngu Tabe, agissent au nom du consortium des parents d’élèves. Ils exigent d’ailleurs du tribunal une réparation proportionnelle du préjudice causé dont des dommagesintérêts fixés à 150 milliards de Fcfa.

Dans la liste des prévenus, l’on peut également citer Mgr Michael Bibi (évêque axillaire de Bamenda), Mgr George Nkuo (évêque de Kumbo), Père Michael Kintang (principal du collège Sacred Heart de Mankon), etc.