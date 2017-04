NOUS ORGANISONS UN SUICIDE COLLECTIF AU CAMEROUN. :: CAMEROON Chaque société a des normes et des valeurs. Elles constituent le consensus sur lequel est fondé le vivre ensemble et la conscience collective. C’est notre conscience collective qui nous permet de bâtir ensembles notre vivre ensemble et notre projet national. Tout acte qui viole les normes et les valeurs dans une société est une déviance. Mais toute déviance n’est pas forcément punie par les lois de la République. Dès lors une déviance qui est condamnée par les lois est un crime. Dès lors, les lois dans une République sont au cœur de la sauvegarde de notre communauté, de notre conscience collective. Sur cette base, il faut veiller à l’application des lois pour que le consensus général qui structure notre désir de vivre ensemble soit maintenu. Lorsque les lois ne sont pas appliquées à tout le monde sur le principe de la justice comme équité tel que l'appréhende John Rawls, l’unité nationale est fortement menacée.

#ConscienceCollective Il existe des criminels dans toutes les sociétés. Comme Emile Durkheim le souligne, le crime est « un phénomène social normal ». Il ajoute d’ailleurs pour le paraphraser que même parmi les saints on trouverait des criminels. Dès lors, le Cameroun n’est pas l’unique pays où on retrouve des criminels, ils existent partout. La corruption, les détournements, l’enrichissement illicite sont des crimes. Ils paralysent le progrès économique, social et humain. A cet effet, ils doivent être punis par les lois de la République. Car les lois émanent de notre désir d’organiser nos vies. L’Etat étant considéré comme émanation de la société. Si le crime n’est pas puni et condamné, nous courrons le risque de détruire les valeurs et normes qui constituent le socle de la morale publique et de transformer le crime en norme sociale.

Le problème du Cameroun aujourd’hui c’est que la corruption et les détournements de deniers publics sont devenus des modus vivendi et laissent tout le monde indifférent. Le « tchoko » pour obtenir un service qui nous revient de droit est devenu banal. Chaque fonctionnaire peut voler en toute impunité et se déclarer intouchable. C’est la preuve que notre pays s’effondre. Le crime est une norme sociale. Mais plus grave, le système pénal est défaillant. Des camerounais sont incarcérés sans que leurs droits ne soient lus, un policier peut arnaquer et rester impuni. Un fonctionnaire peut faire arrêter un citoyen sans motif. Les cas sont légions. Si le système pénal qui est en charge de la gestion de la punition, instrument régulateur du vivre ensemble, est défaillant, les normes s’effondrent, nous entrons dans la société du plus fort, du mépris et de l’injustice. Mais plus grave encore, nous plongeons dans ce que Merton, appelle l’anomie. C'est-à-dire un moment d’absence de règles, de normes, de déconnection. L’anomie produit le suicide comme l’a si bien illustré Durkheim.

Sur cette base, en refusant de condamner fermement le pillage de la République, la corruption et les détournements qui sont des crimes, nous sommes en train d’organiser notre suicide collectif. C’est de cela qu’il est question actuellement au Cameroun. Le soutien que nous apportons pour des raisons quelconques aux actes qui constituent des atteintes à la fortune publique, à la, aux normes et valeurs sociales constitue en fait le chemin que nous balisons vers le chaos. Vers une situation où seuls les plus forts auront raison. La justice s’effondrera. La République n’aura plus de sens. L’Unité nationale ne sera plus qu’un leurre.

Nous sommes dès lors face à un choix collectif qui nous interpelle tous : celui de maintenir les normes sur lesquelles nous avons décidé de construire notre vivre ensemble, de bâtir un Cameroun plus juste, plus équitable pour ses enfants et plus forts ou celui d’une société où seuls les plus riches, les plus forts auront pouvoir de vie et de mort sur leurs concitoyens. Où seuls ceux qui ont accès à aux caisses publiques pourront avoir une vie décente. Où chacun pourra utiliser ses réseaux pour faire avancer sa cause.

Nous devons définitivement sortir de cette hypocrisie et faire ce choix. La fin de règne du président Biya est difficile et rude. Les luttes de pouvoir, de réseaux font rage. La seule chose qui nous permettra de survivre c’est notre volonté commune de maintenir une société dans laquelle il existera un minimum de règles, de normes, de valeurs nécessaires pour notre survie. Nous devons devenir les gardiens de la morale publique, des « moral keeper ». Et à chacun de choisir le camp dans lequel il voudra se situer. Dénoncez la corruption, les détournements et les injustices. Si vous ne pouvez pas parler, envoyez les informations à ceux qui peuvent le faire et vous aurez accompli également votre mission pour le maintien de la conscience collective