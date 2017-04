Cameroun : Début ce jour à Yaoundé, de la 2è édition des Journées portes ouvertes sur le système universitaire et l’enseignement supérieur en Tunisie : La cérémonie d’ouverture de ce 25 avril 2017 à l’hôtel Franco, devrait être présidée par Jacques Fame Ndongo le ministre de l’Enseignement supérieur, et par Jalel Snoussi, ambassadeur de Tunisie au Cameroun. Au total, 10 universités tunisiennes pour présenter aux Camerounais, le bien-fondé et la fiabilité de leurs formations.

#UniversitésTunisiennes Camer.be vous fait grâce de la note présentation dans laquelle, il vous est, donné, d’apprécier : la qualité de l’enseignement, le coût comparable abordable, la facilité du visa d’entrée, et la qualité de vie en Tunisie.

NOTE DE PRESENTATION

"JOURNEES PORTES OUVERTES PORTANT SUR LE SYSTEME UNIVERSITAIRE ET L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN TUNISIE",

Cameroun, 25-28 Avril 2017

Dans la perspective de dynamiser les relations de coopération en matière d’enseignement supérieur et de renforcer la destination universitaire tunisienne, l’Ambassade de Tunisie à Yaoundé organise, en coordination avec pus d’une dizaine d’universités privées tunisiennes, et avec l’aimable concours des autorités camerounaises compétentes, la deuxième Edition des "Journées portes ouvertes portant sur le système universitaire et l?enseignement supérieur en Tunisie", et ce du 25 au 28 Avril 2017, selon le calendrier suivant :

Phase Yaoundé : 25 et 26 Avril 2017 à l’Hôtel "Franco"

Phase Douala : 21 et 22 Avril 2017 à l’Hôtel "Planet".

La cérémonie d’ouverture de l’évènement, prévue à la matinée du 25 Avril 2017, à 10h, à l’Hôtel " Franco", sera présidée par S.E M. Jacques FameNdongo, Ministre de l'Enseignement supérieur (à confirmer) et S.E.M JalelSnoussi, Ambassadeur de Tunisie à Yaoundé. Au terme de laquelle, des séances de contact, de présentation et d’échange seront tenues, par groupe, et animées par les représentants des universités tunisiennes présentes. Le format qui prévaudra à Douala sera plus ou moins similaire

Comme la précédente édition, cette mission consiste à donner une meilleure idée sur le cadre académique, scientifique et pédagogique des études dans les universités tunisiennes, sur les conditions d’accès et ainsi que sur la qualité et la réputation de l?enseignement supérieur en Tunisie. Et ce dans l’objectif de mieux faire connaitre la destination universitaire tunisienne, l’expérience, l’expertise, l’infrastructure et le potentiel de coopération dont disposent les universités tunisiennes.

Les principales universités tunisiennes ayant confirmé leur participation auxdites Journées sont les suivantes :

* Ecole Supérieure d'Architecture, d'Audiovisuel et de Design (ESAD)

* Université Centrale

* Institut des Hautes Etudes à Tunis (IHET)

* Oil and Gas Institut of Monastir (OGIM)

* Université Montplaisir Tunis

* Avicenne Private Business School (APBS)

* Ecole privée de stylisme Modélisme (ESMOD Tunisie)

* Ecole supérieure des Sciences appliquées et de management (SESAME)

* Ecole Sup Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)

* L'institut Supérieur Privé d'Administration des Entreprises de Tunis (IAE)

Les universités tunisiennes participantes auxdites Journées ambitionnent, à travers des contacts directs avec les responsables des lycées, les professionnels de l’éducation, les élèves et les parents, de présenter leur environnement de formation et d’apprentissage, leur cursus universitaire, leurs filières, leurs diplômes, leur savoir-faire, d’identifier les possibilités de coopération avec des institutions camerounaises, publiques ou privées, d’examiner les opportunités de conclure des accords de collaboration et de partenariat.

L’Enseignement supérieur privé, qui est régi en Tunisie par la loi 73 du 25 juillet 2000, a enregistré une floraison notable ces dernières années, reçoit chaque année un nombre en nette progression d’étudiants, notamment africains, et offre un éventail complet de filières et de diplômes.

Le nombre des étudiant étrangers avoisinent les 7000 sur plus d’une cinquantaine de Nationalités dont environ 2000 camerounais. Toutefois, ce sont les universités privées qui en enregistrent le plus grand nombre, compte tenu de la maturation, du succès et du rayonnement des universités privées tunisiennes, de plus en plus prisées par les camerounais et les africains francophones en général.

Quatre atouts expliquent l’attractivité des universités tunisiennes :

1- Qualité de l’enseignement

2- Le coût comparatif très abordable

3- La facilité d’obtenir le visa d’entrée

4- Le cadre de vie

Sur le plan public, L’Université tunisienne, fut créée par la loi de finance promulguée le 31 mars 1960. La Tunisie indépendante a opté

pour la gratuité de l?enseignement supérieur et les portes de l’université furent ouvertes à tous les titulaires du baccalauréat.

Le système d’enseignement supérieur tunisien compte actuellement environ 325.000 étudiants ; dont 31.000 Etudiants dans le secteur privé, ainsi que 203 Etablissements d’Enseignement Supérieur et 72 Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur, en plus de 12 Universités publiques et une Université Virtuelle.

S’agissant du corps enseignement, il y a environ 23.000 enseignants, dont presque 90% d’enseignants permanents, avec un taux d’encadrement d’un 1 enseignant pour 14 étudiants. Il y a 1282 parcours, 656 Parcours en licences et 628 parcours en mastère. L’Etat consacre, en moyenne annuelle, 5% de son budget à l?enseignement supérieur.

Pour la Recherche scientifique, il y a :

* 38 Etablissements Publics de Recherche

* 272 Laboratoires de Recherche (LR)

* 296 Unités de Recherche (UR)

* 37 Ecoles Doctorales

En résumé, les relations bilatérales d’amitié et de coopération tuniso-camerounaises enregistrent un net progrès depuis quelques années et gagneraient certainement à être renforcées et diversifiées, en profondeur et en ampleur. Les perspectives restent riches sur divers plans et les opportunités de synergie et de complémentarité entre nos deux pays sont bien réelles qu’il importe, de part et d’autre, de saisir et de valoriser.

Cette dynamique de coopération s’exprime aussi aujourd’hui au regard de son évolution dans le domaine de l?enseignement supérieur. C’est un nouveau palier et un autre jalon dans le processus de coopération et de partenariat. De part et d’autre, les attentes sont diverses et grandes. Il y a un grand potentiel à faire fructifier par les deux parties dans un cadre mutuellement avantageux.