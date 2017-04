CAMEROUN :: Bafoussam : Deux enfants meurent asphyxiés :: CAMEROON Leur maman a allumé un four dans la maison pour cuire du haricot, sans laisser d’aération.

#LePère Tristesse et désolation hier lundi dans le domicile de Léa Petga, sis au quartier Banengo, lieu-dit Gabon bar. Les enfants de cette mère de 29 ans, Aaron Vitalis (7 ans) et Jennifer Tchankep (2 ans), sont morts dans des circonstances tragiques dans la nuit de samedi dernier. Selon le témoignage de l’une de ses voisines, Léa a allumé un four à charbon samedi soir pour cuire du haricot.

Une forte pluie s’est alors déclenchée dans la ville, l’obligeant àdans la maison. Malheureusement, elle n’a pas ouvert les fenêtres, pour aérer le studio qu’elle louait dans un immeuble entouré d’une barrière. Dans leur sommeil, les enfants auraient inhalé du gaz carbonique et seraient décédés. La voisine, elle, a constaté toute la journée de dimanche que Léa ne donnait aucun signe de vie, sans rien comprendre, puisque les enfants de Léa sont réputés faire du raffut à la maison.

C’est hier lundi, lorsque la voisine constate que le fils de Léa qui fait la même classe que son rejeton ne sort pas de la maison qu’elle s’inquiète véritablement. Elle alerte les autres voisins. Ils vont frapper à la porte et Léa va sortir, totalement épuisée, sale, et en ouvrant la porte, elle va s’écrouler, inconsciente. Elle est transportée de toute urgence à l’hôpital régional de Bafoussam où elle est placée sous soins intensifs.

Les éléments de la police judiciaire alertés, arrivent vite sur les lieux et mènent l’enquête. Mais selon leurs dires, c’est le four à charbon contenant encore du haricot qui serait à l’origine de ce drame. Le père des enfants, Yannick Nganso, qui vivait séparé de Léa, est arrivé sur les lieux, tout en larmes et inconsolable. Le père de Léa, Etienne Fapom, sexagénaire venu, lui, tout droit de Bangangté, a de la peine à essuyer ses larmes devant la perte de ses petits-enfants. La PJ poursuit son enquête.