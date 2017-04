CAMEROUN :: Njipendi Kuotu Louis-Georges nouveau PCA : La présidence prend le contrôle de camair-co :: CAMEROON Au cours d’un conseil d?administration extraordinaire qui s’est tenu ce 24 Avril à Yaoundé, On attendait le limogeage du Directeur General Ernest Dikoum, on a vu plutôt la nomination de Njipendi Kuotu Louis-Georges en service à la présidence de la République au poste de PCA.

A l’annonce d’un conseil d?administration extraordinaire de camair-co, les journaux s’en sont livrés à cœur joie. Le sujet s’est emparé des unes « Ernest Dikoum c’est fini » ou encore « Camair-co entre dans une nouvelle zone de turbulence » Normal, on était habitué à la rhétorique. Six Directeurs généraux se sont succédés à la tète de la compagnie depuis cinq ans. Et cela se passe toujours à l’issue d’un conseil extraordinaire. Bien plus, Ernest Dikoum qui est à la tete de la compagnie depuis huit mois a tot fait d’imprimer ses marques. Ce Directeur « indocile » s’est mis à dos Meffiro Oumarou, ministre et président du conseil d’administration de la première assemblée du conseil de Camair-Co.

Conséquence du rififi entre DG et PCA.

Quelques jours après leur nomination, les deux hommes ont enregistré un premier coup de froid dans leur relation lorsque le nouveau DG a demandé un salaire mensuel de 20 millions de f cfa. Ernest Dikoum, à en croire nos sources, aurait justifié ce salaire par le fait qu’il avait perdu des avantages auprès de son ancien employeur, Emirates, tels la scolarisation de ses enfants à l’étranger, des primes et indemnités diverses.

Monsieur Dikoum aurait dit qu’avec un salaire mensuel de 20 millions de f cfa, il pourrait combler ces vides. Niet, lui aurait rétorqué le Pca. Dans la foulée, Mefiro Oumarou aurait proposé au DG un salaire de 10 millions. Des couacs et bien d’autres qui faisaient dire aux journalistes que la cause du Directeur Ernest Dikoum était entendue et que le prétexte du conseil de Lundi 24 n’était qu’une occasion pour le débarquer.

La présidence prend le contrôle.

Contre toute attente, Alain Mebe Ngoh, ministre des transports tutelle de la compagnie a délivré un message issu du pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat nommant Njipendi Kuotu Louis-Georges au poste de PCA. « Le président a tranché » a-t-on murmuré dans la salle. Cette nomination vient elle donner de nouvelles ailes à la compagnie ?

Le ministre a engagé le nouveau PCA et le DG de travailler en étroite collaboration dans le cadre du nouveau plan de relance de la compagnie. Et ce ne sera pas un travail de tout repos pour une camair-Co miné par des effectifs pléthoriques, un manque à gagner criard. Le redressement administratif et technique nécessaires pour l’envol de la compagnie est il finalement en marche ?

Le nouveau PCA, administrateur civil principal, ancien de l’ENAM et l’ENA qui a occupé plusieurs postes de responsabilités dans plusieurs départements ministériels a le profil de la tache.