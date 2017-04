France- Cameroun- Diaspora: « CHASSEZ LE NATUREL, IL REVIENT AU GALOP » Au sein du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) nous sommes plus que jamais convaincus qu’il n’y a pas de fatalité pour notre pays et que son destin est entre les mains de tous les patriotes pour la reconstitution de nos institutions.

#DiasporaCamerounaise Il y a belle lurette, nous avons déclaré avec force et conviction que ce sont les citoyen(ne)s camerounais(es) qui sortiront notre pays de l'ornière. Pour cela il suffira simplement que chacun de nous, en toute humilité, accepte cette séance de catharsis induite par un examen de conscience. Car seule cette démarche et elle seule peut permettre aux Hommes, même les plus honnis, de retrouver leur chemin de Damas.

Suivre @camerbe



Le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) n’a de cesse de clamer que la grande coalition autour du régime dictatorial de Yaoundé qui repose sur la défense des intérêts particuliers pourrait par extraordinaire se muer en une grande coalition de défense de l’intérêt général si et seulement si de nouvelles règles de gouvernance étaient établies et appliquées.

D’où la nécessité, à l'aube des échéances électorales cruciales pour le pays, de réfléchir sur un réajustement institutionnel pour une refondation du Cameroun.

Il en sera encore question le SAMEDI 29 AVRIL 2017 à 19h à l’AGECA, Métro Alexandre Dumas L2, 177 Rue de Charonne 75011 Paris, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) au cours de laquelle nous évoquerons le mandat du bureau sortant avant de parler de la participation du CCD et du FRONT UNI au prochain FORUM INTERNATIONAL DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE à Ouagadougou au Burkina Faso qui a pour thème : « Stratégies et organisation de la Diaspora camerounaise pour une contribution durable au changement socio-politique au Cameroun ».

Paris, le 24 avril 2017

Le Général Robert WAFFO WANTO

Président du CCD & Co-secrétaire du Directoire du FRONT UNI

Henri KINGUE KWATE ; Le Trésorier