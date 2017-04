BURKINA FASO :: Burkina-Faso, Forum international de la diaspora camerounaise: Lancement du 25 au 27 mai 2017 de la première édition de CITOYENNADES-CAMEROON Du 25 au 27 mai 2017 aura lieu à Ouagadougou le Forum International de la Diaspora Cameroun au cours duquel en plus de se pencher sur l’avenir du Cameroun, il sera question de lancer la première édition de CITOYENNADES-CAMEROON qui vise à encourager les jeunes Camerounais (20 à 35 ans) qui se sont distingués ces deux dernières années dans l'engagement civique et politique pour un Cameroun nouveau, le bien commun. Les nominations sont populaires et le vote final est démocratique. Le tout est accompagné d'une levée de fonds pour faire participer les dix premiers au Forum de la Diaspora Camerounaise de Ouaga du 25 au 27 mai 2017. Vous êtes prié à faire une contribution financière à cet effet.

#InOuagadougou Encourageons ensemble une jeunesse qui s'engage civiquement et politiquement pour préparer la future génération de leaders. sur ce lien



The International Forum of the Cameroonian Diaspora will be held in Ouagadougou from 25th to 27th may 2017 to reflect and strategize on the future of Cameroon. The closing ceremony will be marked by the launching of the first edition of CITOYENNADES CAMEROON. The main objective of this initiative is to encourage young Cameroonians (20 to 35 years old) who have distinguished themselves in civic and political commitment for common Good during the last two years. Nominations and votes are popular and democratic. Embedded with it is a fundraising campaign for the participation of the first 10 elected “Miss/Mister Common Good” to the International Forum of the Cameroonian Diaspora in Ouagadougou. Citoyennades Cameroon is not only about nurturing the next generation of political and civic leaders, but also about preserving the memory of roles models.