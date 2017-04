CAMEROUN :: SDF : Où est passé Joseph Wirba ? :: CAMEROON Absent lors de la session parlementaire de mars 2017, l’élu du Sdf serait aujourd’hui selon certaines sources réfugié au Etats-Unis. La crise anglophone a fait des ravages dans les rangs de l’Assemblée nationale. Particulièrement chez les élus du Social democratic front (Sdf) qui ne sont pas sortis indemnes.

#JosephWirba C’est le cas du député Joseph Wirba élu du département du Bui dans le Nord-ouest, qui s’est volatilisé après l’émission d’un mandat d?arrêt contre lui par le délégué général de la Sûreté nationale (Dgsn) Martin Mbarga Nguélé. Durant la session parlementaire de novembre 2016, Joseph Wirba avait alors défrayé la chronique en protestant contre la longétivité de Paul Biya au pouvoir, et dénonçant la marginalisation des anglophones par la majorité francophone.

Prônant du même coup la sécession. Cette dernière posture de Joseph Wirba qui n’était pas du goût du chairman du Sdf, Ni John Fru Ndi qui s’est désolidarisé de son camarade député, arguant que les propos que celui-ci a tenus n’engageait que lui et non le parti: « J’ai des soucis avec un parlementaire, Joe Wirba, qui, lorsqu’il a posé certains actes à l’Assemblée nationale, je lui ai dit qu’il s’est exprimé en son propre nom et non à celui du parti. Je lui ai également dit que les prochaines fois, il devrait s’assurer qu’il parle en tant que membre du Sdf. Il m’a ensuite fait une correspondance dans laquelle il me dit que je ne l’ai pas soutenu », avait alors déclaré l’opposant camerounais.

Exilé aux Etats-Unis ?

Dès lors le député Wirba qui ne bénéficiait plus de la couverture du patron de son parti a pris la poudre d’escampette. On a appris par certaines sources bien introduites que ce dernier se serait refugié aux Etats-Unis de peur des représailles de la part des autorités camerounaises qui ont émis unà son encontre. Ces derniers ont tôt fait d’ignorer le statut d’élu de la nation, et ont outrepassé son immunité parlementaire.

Mais du côté du groupe parlementaire du premier parti d’opposition, on a des avis différents de celui du Chairman. Les députés du Sdf ont dénoncé cette dérive autoritaire. Ils qualifient ce mandat d?arrêt d’illégal, et récusent la démarche du Dgsn qui a produit un tel acte sans la levée de l’immunité du député lors d’un vote pendant une séance plénière de l’Assemblée nationale.

Lors d’une conférence de presse en marge de la session parlementaire, les 17 autres députés du parti de la balance ont précisé leur opinion sur ladite question : « Il s’agissait de clarifier le sort de notre collègue, l’honorable Joseph Wirba Mbiydzenyuy, député de Jakiri dans le département de Bui. Au cours de cette rencontre, nous avons exprimé notre indignation vis-à-vis du mandat d?arrêt illégalement émis par le délégué général à la Sureté nationale », a conclu Jean Michel Nitcheu du Sdf lors du rendu du communiqué par les élus du parti de John Fru Ndi. En rappel, depuis le déclenchement de la crise anglophone plusieurs leaders ont été mis aux arrêts à l’instar des leaders du consortium et de l’avocat général près la cour suprême Paul Ayah Abiné.