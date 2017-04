#JeuxUniversitaires La cérémonie d’ouverture solennelle des Jeux universitaires de Bamenda (région du Nord-Ouest) de vendredi dernier , a été fortement marquée du triste sceau de la mort du Prof Godefroy Ngima Mawoung. L’ancien enseignant de Sociologie et d’Anthropologie de l’université de Yaoundé I, n’aura survécu que huit ans, à la première attaque d’Avc qu’il avait expérimentée. En chemin avec la délégation de l’université de Ngaoundéré pour les Jeux universitaires de Bamenda, il a trouvé la mort vendredi dernier par Avc.

Un commentateur sur cameroun-informations. net à suggéré qu'il aurait été auditionné par la police au sujet du "problème anglophone" et a conclu à un possible verdict "d'assassinat extra judiciaire par empoisonnement".



Car dit-il, c'est sûr horde du ministre de l'enseignement supérieur qu'à la "dernière minute " il a été "envoyé en mission" pour les jeux de Bamenda en cours.



Et le commentateur questionne ladite "mission" qui lui a été imposée.



Condoléances à sa famille.