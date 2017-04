Cameroun,Commune de Bazou : le compte administratif 2016 adopté :: CAMEROON Soumise pour examen et vote, la copie des comptes de l’année écoulée a été rendue publique. Ils ont été adoptés à la somme de 807 398 149 Fcfa.

#NanaSandjo Ce vendredi 22 avril 2017, les conseillers municipaux de la Commune la plus propre du Département du Ndé vivraient au rythme des retrouvailles. Remplissant leur devoir régalien, ils ont tour à tour délibéré et voté le compte administratif du maire, les comptes de gestion du receveur municipal et du comptable matière.

L’ordonnancement des travaux décliné en 15 points, a été exécuté en présence de l’autorité de tutelle, Haman Oumarou Wabi, Préfet du Ndé, sous le regard admirateur de son Etat Major, et des sectoriels compétents, experts en développement local dont les missions sont corrélées à la décentralisation.

A la fin, le maire s’est montré particulièrement heureux, de la manière avec laquelle les travaux se sont déroulés. « Je me réjouis de la maturité d’esprit qui a prévalue tout au long des échanges, qui ont été houleux et constructifs. Cela démontre à suffisance que le respect et la convivialité sont des valeurs que nous partageons le mieux au sein de notre conseil, valeurs desquelles découle l’esprit d’équipe qui est notre talon d’Achille », monsieur Yactchoua Tounoukeu Jérôme, chef de l’exécutif a-t-il reconnu.

D’une seule voix

Le maire et son prédécesseur Nana Sandjo Paul, ancien Directeur Général de Camair-co, ont fini par mettre chacun de l’eau dans son vin. Les deux braves ont levé des incompréhensions au

sujet de la flotte de la mairie acquise par un prêt au Feicom, à l’initiative de Nana Paul Sandjo. Il s’agit des engins et des équipements de génie civil dont la municipalité est bénéficiaire.

De mémoire, la flotte était constituée de 2 camions benz de 20 tonnes, un porte-chars, une pelle chargeuse, une niveleuse, un compacteur, un bulldozer, portant le montant d’acquisition à 400 millions. Comment expliquer que depuis près de 4 ans, le conseil est tourné en bourrique ? L’adjudicataire n’a respecté ni la lettre commande, ni le délai d’exécution du marché. Qu’est ce qui cloche ? Cette question a longtemps taraudé l’esprit de l’organe délibérant. Du coup, chacun regardait son confrère en chien de faïence, des blocs se sont crées, le diable a secoué sa queue.

Le préfet a indiqué au cours de ce conseil, que l’heure n’est plus aux accusations, mais de trouver des voies et moyens pour faciliter la livraison totale de la flotte. Nana Sandjo s’est engagé à s’y personnellement investir, et a rassuré quant à la levée des verrous. L’on pouvait lire la joie du maire, qui compte sur ces engins pour accroitre son assiette fiscale. Prenant la parole en dernier, Yactchoua Tounoukeu s’est montré reconnaissant des sages conseils que le préfet prodigue à tout le conseil municipal de la Commune de Bazou, non sans remercier Jean Claude Mbwentchou et Niat Njifenji Marcel, Paul Biya, respectivement ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Président du Sénat et Président de la République, pour leur constante sollicitude.