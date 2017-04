CAMEROUN :: Véhicules Made in Cameroon : Les dernières formalités à remplir Vendredi, à l’ouverture du salon automobile de Yaoundé, la partie chinoise s’est dite prête pour la production. Mais côté Cameroun, il reste encore des étapes à franchir.

#LuFuqing Le site de Kribi n’est pas prêt. En plus, les formalités fiscalo-dounières liées à l’importation des pièces de véhicules ne sont pas encore précisées. Autrement dit, il faudra encore attendre un certain temps pour que l’usine d’assemblage démarre ses activités, mais aussi, pour avoir une idée des prix des véhicules Made in Cameroon. C’est ce qu’il faudra retenir, entre autres, de la cérémonie d’ouverture du tout premier salon automobile du Cameroun.

Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, c’est le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana qui a procédé vendredi, 21 avril 2017, à la coupure du ruban symbolique marquant l’ouverture de l’exposition au grand public. La vitrine du palais des Sports de Yaoundé court ainsi jusqu’au mercredi 26 avril prochain. A découvrir sur le site, 20 véhicules flambants neufs (camions, fourgonnettes, tracteurs, 4×4, berlines, etc.), conçus et assemblés en Chine pour le compte de la marque Star of Africa.

Laquelle appartient à l’entreprise Cameroon Automotive Holding Company (CAHC), promotrice des véhicules Made in Cameroon. Selon Lu Fuqing, PCA de l’entreprise, l’idée de cette exposition est de montrer aux populations ce qui sera bientôt fait sur place au Cameroun. Car la CAHC est prête pour la construction d’une usine d’assemblage et de montage de véhicules lourds et légers dans le pays.

A cet effet, le gouvernement lui a octroyé un site d’implantation au sein du complexe industrialo-portuaire de Kribi. Sauf que, regrette le PCA, « les formalités liées à l’acquisition de ce terrain ne sont pas encore achevées. C’est dire que nous ne savons pas encore exactement quand nous allons prendre possession du site et commencer les assemblages. Néanmoins, dès que ce problème de terrain sera réglé, nous avons un maximum de six mois pour construire l’usine et démarrer nos activités », assure-t-il.

Lu Fuqing explique par ailleurs que la CAHC a déjà investi 1,4 milliard de F dans ce projet, notamment pour concevoir et fabriquer les prototypes exposés à Yaoundé. Mais aussi pour une étude du marché camerounais, sur la base de laquelle les 20 modèles actuellement en vitrine ont été retenus. Le PCA de la CAHC ne va cependant pas se risquer à avaner des prix de vente des véhicules.