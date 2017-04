Cameroun:Strass et paillettes pour Mtn aux jeux universitaires de Bamenda :: CAMEROON Intégralité du discours du Directeur General de l’entreprise de téléphonie mobile à l’ouverture des jeux.

#JeuxUniversitaires « Je ne saurais commencer ce discours sans présenter les sincères condoléances de MTN Cameroon à l’Université de Ngaoundéré, à l’ensemble de la communauté universitaires au Cameroun et à la famille du regretté secrétaire général qui nous a quitté hier.

Permettez-moi ensuite de vous transmettre les excuses de la Directrice Générale de MTN Cameroon, Mme Philisiwe SIBIYA, au nom de qui je prends la parole devant vous ce jour. Elle est actuellement en Afrique du Sud pour des raisons de service. Elle aurait aimé prendre part à cette grande cérémonie, avec nous aujourd’hui à Bamenda ; une ville dont elle garde un agréable souvenir après y avoir séjourné en décembre 2015.

C’est un grand honneur pour MTN d’être associée à l’organisation des Jeux Universitaires chaque année. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative au service de l’émulation de la jeunesse camerounaise.

En 2003, MTN avait fait le choix de devenir un partenaire stratégique des Jeux Universitaires. Quinze éditions plus tard, nous sommes encore là. Nous restés fidèle à ce mouvement sportif parce que nous partageons ces mêmes valeurs qui renforcent l’Unité nationale tout en promouvant l’excellence et la reconnaissance.

Nous travaillons ensemble par que nous sommes convaincus de l’important potentiel que représente la jeunesse estudiantine, et nous aimerions l’accompagner dans ses aspirations à plus de grandeur et sa quête de l’excellence.

Distingués invités,

Nous sommes convaincus que les Jeux Universitaires sont une plateforme de développement des talents de la jeunesse camerounaise. Une opportunité pour nos futurs champions d’être sous les feux des projecteurs, de s’améliorer et de réussir dans les compétitions locales et internationales. Nous espérons vivement que les Jeux de Bamenda verront naître de grand athlète de la trempe de Samuel Eto’o Fils, ambassadeur de MTN Cameroon ou encore du mythique capitaine Rigobert Song, des sportifs qui ont réussi à dépasser les frontières du Cameroun pour être aujourd’hui des icônes internationales du football.

Chers partenaires de l’Enseignement supérieur,

Your engagement to sustain the University Games testifies your interest for university sports and the growth of our fellow students. Your vision and foresight are commendable, and you can rest assured that, we shall be there to support you for as long as we can.

Votre engagement à inscrire les Jeux Universitaires dans la durée témoigne de l’intérêt que vous portez au sport universitaire et à l’épanouissement de nos jeunes étudiants.

Chers athlètes,

Bien que les Jeux Universitaires soient une compétition, nous vous invitons à garder un esprit de fair-play. Ça veut dire qu’il faudra faire plus que respecter les règles sur les aires de jeux. Le fair-play s’étend à l’amitié, le respect des autres et l’esprit d’équipe. Jesse Owens, légende américaine des pistes de courses disait : « à la fin, c’est l’ultime effort qui sépare le premier du second. Mais gagner demande plus que ça. Commencer par le respect total des fondamentaux. Puis il faut de l’envie, de la détermination, de la discipline, et le sens du sacrifice. Et enfin, il faut beaucoup d'amour, d'équité et de respect à l’endroit de vos semblables. Mettez tout cela ensemble, et même si vous ne gagnez pas, comment pouvez-vous perdre? »