Cameroun,Merci Paul Biya : internet est de retour en zone anglophone :: CAMEROON Après trois mois passés sans connexion internet, les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont accueillis avec joie la nouvelle du rétablissement d’internet.

#ConnexionInternet Merci Paul Biya.

Mutenguene, Tiko, Limbe et Buea sont les villes principales du sud-ouest. Ici, les populations en majeur partie les jeunes célèbrent leur retour sur la toile. Pas besoin de poser la question le sentiment de joie se lit sur les visages et dans les post que ceux-ci font sur leurs comptes respectifs. Que ce soit sur Facebook, tweeter, Instagram ou autre YouTube, les populationsde ces zones ou internet avait été coupé il y a trois mois ont tenu àmanifester leur satisfecit après le retour du net. Pour Augustine, un gérant de cyber café : « nous avons beaucoup souffert pendant cette période au point où j’étais obligé d’aller faire les champs, aujourd’hui est comme une nouvelle naissance » D’autre tiennent réaffirmer leur gratitude en remerciant le chef de l’état d’avoir pensé àeux alors que des mauvaises langues évoquaient déjà une suspension définitive.

Retour de l’activité économique

Avec le rétablissement d’internet certaines activités qui s’étaient complètement arrêtées vont renaitre et reprendre de plus belle. Il s’agit ici des établissement de microfinance, des cyber café et surtout des stars up quand on sait que la ville deBuea seule en regorge de plus d’une centaine. Mais ceux-ci affirment tout de même qu’il faudra au préalable faire la maintenance des appareils qui après avoir passé une longue période d’inactivité ont certainement pris un coup de vieux.

La mise en garde des étudiants aux étudiants.

Du coté des étudiant le sentiment de joie est partagé avec la prudence car si certains qui sont encore en congé de paques ont jubiléaprès la nouvelle du rétablissement de la connexion internet car ils pourront recommencerà faire leur recherches , d’autre se montrent plus prudent et en appellent aussi a la responsabilité de leurs camarades quant aux prochains contenus de leur publications car ils ne se sentent pas à l’abris d’une autre suspension à la prochaine dérive.c’est ainsi qu’ils se passent le mot pour dissuader ceux des leurs qui souhaitaient faire des post haineux et tendancieux de ne pas exposer une fois de plus des millions de personnes pour des causse égoïstes.

Bamenda aussi…

Du coté de Bamenda, C’est le même son de cloche. Les populations sont contentes et le font savoir, les délégations d’étudiants venues pour les jeux universitaires se disent chanceuses car certains étudiants ne voulaient à faire le déplacement de Bamenda pour la seule raison qu’il n’y avait pas de connexion internet. le rétablissement a donc permis à ceux-ci de pouvoirposter des photos de leur arrivée dans le village des jeux sur les différents réseaux sociaux.Leséquipes de reportages de certains medias qui voyaient mal le relais des informations des jeux universitaire peuvent désormais envoyer des informations minute by minute.