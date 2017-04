Cameroun:Jumia présente les chiffres du mobile commerce. :: CAMEROON Le site No 1 de vente en ligne a profité d’une rencontre avec les hommes de media pour faire un état des lieux chiffré de l’avancée du mobile au Cameroun.

#LesChiffres L’explosion des nouvelles habitudes d’achat que sont le E-commerce et le M-commerce ont une influence considérable sur la vie des camerounais. la migration des utilisateurs des terminaux connectés encore appelés ordinateurs vers les terminaux sans fils pour effectuer les achats s’est faite à la vitesse de l’éclair au point ou le M-commerce que l’on appréhendais comme étant le commerce du futur est déjà le commerce du présent et les consommateurs étant friands de chiffres afin de planifier les perspectives futures ,Jumia présente donc ceux des chiffres en sa possession.

Il faut déjà dire que sur une population camerounaise évaluée a 24,2 millions d’habitants, 5, 01 utilisent internet soit un taux de pénétration de 21 pourcent, les souscriptions mobiles quant à elles sont de l’ordre de 19,46 millions ce qui nous mets à une situation ou 16 pourcent de camerounais utilisent internet à travers u mobile.

Dans le secteur du mobile ou le taux de pénétration et d’utilisation du smartphone est en forte croissance, Jumia indique que les cinq marques de smartphonespréférées des acheteurs en ligne de Jumia sont : MTN, Nokia, iNFINIx, Samsung et Tecno . Les chiffres de Jumia atteste aussi que les smartphones de marque INFINIX sont les plus prisés par les consommateursafricains.

L’Afriqueétant le 2è marché de vente de smartphones au monde, il est prévu que d’ici 2020 l’on atteigne la barre des 720 millions de smartphones et le prix moyen d’un smartphone en dollars soit estimé à 75 $. Les ventes en ligne de smartphones sont en plein essor. De 2015 à 2016 on enregistre une progression de 54 pourcent des ventes. Quant au profil et au comportement des consommateurs mobiles sur jumia , 26 pourcent des utilisateurs d’internet au Cameroun se rendent sur jumia tous les mois soit un total de 687.000 visiteurs . Soit une hausse de l’ordre de 146 pourcent par rapport à l’année 2015 et 41 pourcent passent des commandes. 44 pourcent de ces achats en ligne sont effectués par des individus de sexe féminin tandis que 56 pourcent sont effectuée par des hommes. Autre chiffre donné par jumia font état de ce que 65 pourcent des visiteurs de jumia le font à travers leur mobiles et 1/10 accède au site via l’application dont le nombre de téléchargement est estimé à 73.000 en 2016 soit une hausse de 142 pourcent par rapport à l’année 2015.

Les produites préférés des clients mobiles de jumia étant le téléphone et ensuite vient la mode féminine.

Les chiffres ici détaillés font état de ce que la tendance mobile au Cameroun pour l’année 2017 est trèspositive avec une constante croissance de l’adoption et de la diversité des smartphones sur le marché. Cette compétitivitéaccrue offre plus de choix pour les clients et un accès moins couteux à la connectivité internet.