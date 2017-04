CAMEROUN :: MAKAY : Il y a de l’électricité dans le Nyong :: CAMEROON Platinum Power compte procéder à la construction d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve. A terme, le projet va concilier le coût des investissements avec le faible pouvoir d'achat des consommateurs camerounais.

#PlatinumPower D’ici 2018 seront lancés les travaux du tout premier barrage sur le Nyong (deuxième bassin hydrologique du Cameroun après la Sanaga). Platinum Power (société de droit marocain majoritairement détenue par le Fonds d’investissements américain Brookstone Partners, basé à New-York aux Etats-Unis) se prépare à y construire, un complexe hydroélectrique d'une capacité de 350 mégawatts.

Le lieu dit Makay (département du Nyong-et-Kelle, région du Centre) a été choisi pour abriter cette infrastructure financée à hauteur de plus d’un milliard de dollars américains (85% de ce montant supportés par la partie marocaine et 15% par l’Etat du Cameroun). Selon les prévisions officielles, cela favorisera, dès le deuxième semestre 2023 (année de mise en service du barrage), un accès à l’électricité en faveur d’une population de plus de 06 millions de personnes.

En même temps qu’il contribuera à la stabilisation du réseau électrique et au contrôle des crues, ce projet devra générer au moins 1 500 emplois directs et indirects. Pour amorcer véritablement les choses, un accord sur les termes de références du projet est déjà établi. Le document signé le 13 avril 2017 à Yaoundé par Basile Atangana Kouna (le ministre camerounais de l’Eau et de l’Énergie, MINEE) et Omar Belmamoun (PDG de Platinum Power) prévoit « le développement, le financement, la construction et l’exploitation du complexe hydroélectrique de Makay et les infrastructures de transport d’électricité associées. Entre le gouvernement camerounais et le constructeur chérifien, les principes de trois contrats sont portés en bonne place.

Il s’agit du contrat d’accès dont les clauses retiennent la Société nationale de transport de l’électricité (Sonatrel) comme partenaire direct. Le contrat d’achat est établi avec Energy of Cameroon (Eneo) et le contrat de concession est tenu par l’Etat du Cameroun.

Pour le MINEE, le projet de Makay va participer aux efforts de modernisation du réseau de transport d'électricité connu pour être vétuste et réduire les disparités d'accès entre les milieux urbains et ruraux. «La volonté est affirmée à cet effet pour la réalisation des interconnexions entre les pôles Sud, Nord et Estle taux d'électrification du Cameroun est de 53%. La demande croît actuellement de 7,5% par an. Cela signifie qu'une augmentation de capacité de 75 à 100 mégawatts est nécessaire chaque année pour satisfaire cette demande», a dit Basile Atangana Kouna.

Venant en appui à ce dernier, Omar Belmamoun indique qu’à partir de Makay, plus de 2 000 Gwh vont être produits par an. «Car, a ajouté le patron de Platinum Power, en plus de l'usine, le projet prévoit la construction de deux lignes d'évacuation de l'électricité de 225 kilovolts de capacité chacune, au profit du réseau électrique intégré national». Ce dispositif technique, assure-t-il, ne manquera pas de concilier le coût des investissements avec le pouvoir d'achat faible des consommateurs camerounais, lesquels se plaignent des tarifs élevés de l'électricité, et la demande des industries.