HADJ 2017 : L’inflation frappe la participation camerounaise :: CAMEROON Cette année, les candidats au voyage à la Mecque devront débourser deux cent quatre-vingt-deux mille (282 000) francs CFA en plus sur le montant total de l’année dernière.

#FrancsCfa Comme chaque année, le Hadj (un des cinq piliers de l'Islam, avec la chahada, les cinq prières quotidiennes, l'aumône et le jeune du ramadan) fait partie de l’agenda des centaines de musulmans basés au Cameroun. Selon un communiqué de René Emmanuel Sadi (ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et président de la Commission nationale du Hadj), les inscriptions pour le Hadj 2017 sont ouvertes depuis le 10 avril dernier. Elles se font auprès des encadreurs agréés, seuls habilités à enregistrer les pèlerins auprès du guichet unique. Le même document précise que pour le Hadj 2017, le montant à débourser par les candidats au pèlerinage a été majoré de 282 000 francs CFA (l’an dernier, il était de 2 060 000 francs CFA).

Cette augmentation, apprend-on, est due à la combinaison de quatre éléments. Il s’agit notamment de : l’institution d’un service nouveau à Arafat, précisément l’installation des tentes modernes et climatisées pour un coût de cinq cent quatre-vingt-douze (592) riyals saoudien, soit cent trois mille (103 000) FCFA par pèlerin ; l’élévation du standing de logement à la Mecque pour un coût supplémentaire de trois cent (300) riyals saoudien, soit cinquante-trois mille sept cents (57.300) FCFA ; l’augmentation du billet d’avion de l’ordre de cinquante mille (50.000) FCFA, soit neuf cent quatre-vingt mille (980.000) FCFA contre neuf cent trente mille (930.000) FCFA en 2016 et l’effet induit par l’augmentation du cours du dollar, monnaie dans laquelle sont libellés les contrats, s’élève à soixante-quinze mille trois cent (75.300) FCFA. D’après le communiqué du Mintad, le transport aérien des pèlerins aux lieux saints de l’Islam sera assuré par la compagnie aérienne nationale Camair-Co, en coopération avec la compagnie saoudienne Flynas.

Galvanisés

«Ces nouvelles dispositions pratiques sont loin de tiédir notre ardeur à faire le voyage», lance avec ferveur Adama Bouli. Pour cet islamologue et agent agréé, le coût du Hadj, bien que prohibitif, contribue à évaluer la foi du croyant. Et quand on l’interroge sur l’impact éventuel du coût du pèlerinage sur l’empressement des fidèles, il botte plutôt en touche. «Peutêtre bien ! Mais je ne pense pas que ce soit dû au coût élevé, parce que le Cameroun est toujours moins cher par rapport aux coûts du Sénégal, du Mali et la Côte d’Ivoire», dit-il.

Et pour rester dans la dynamique des comparaisons, Adama Bouli rapporte que l’an dernier, la différence des prix était aussi marquée. Décryptant cet ensemble, il estime que le quota attribué au Cameroun cette année (3 500 pèlerins) est bien peu. «Par le passé, le nombre de pèlerins camerounais présents à la Mecque dépassait 4 500.Avant le 15 juin 2017, date limite de transmission de la liste des voyageurs aux autorités saoudiennes, vous verrez que les fichiers seront saturés», confie-t-il. Cela est vrai à la lumière de ses bordereaux.

Dès l’annonce ministérielle, au moins une cinquantaine de musulmans sont déjà à jour. A l’en croire, les postulants se recrutent aussi bien parmi les fidèles aux revenus moyens que ceux des classes aisées. Reste toutefois un problème : «quelle disposition les autorités camerounaises ont prises pour un « bon Hadj». Parce que, avance-t-il, autant le pèlerinage est long, autant les pèlerins sont confrontés à des problèmes.

Prix

Billet d’avion TTC : 980.000 FCFA

Hébergement à la Mecque et Médine : 692.944 FCFA

Services saoudiens de base : 201.855 FCFA

Services supplémentaires Moassassa : 230.893 FCFA

Restauration à la Mecque et Médine : 148.308 FCFA

Assistance médicale et administrative : 17.500 FCFA

Commission de l’encadreur : 55.000 FCFA

Commission du guichet unique Hadj : 15.500 FCFA

Total : 2.342.000 FCFA