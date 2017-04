Cameroun : premier pays consommateur de boissons alcoolisées en Afrique centrale et de l’ouest :: CAMEROON Selon un classement établi par LV Next Century, un cabinet basé à Paris, le Cameroun, vient d’être classé premier pays consommateur de boissons alcoolisées en Afrique centrale et de l’ouest (derrière l’Afrique du Sud, premier africain). Le classement a été obtenu sur la base des chiffres fournis par les principales sociétés brassicoles dans les différents pays du continent.

#LVNextcentury Véronique Da Costa, la directrice fondatrice associée au cabinet LV Nextcentury explique qu’en 2016, les Camerounais (diaspora non comprise) ont ingurgité environ 6 600 000 hectolitres d’alcool (soit 660 millions de litres, importations comprises). Selon le même rapport, en moyenne, un Camerounais consomme 36 litres de boisson alcoolisée par an.

LV Nextcentury révèle par ailleurs que les classes moyennes et pauvres, largement représentatives de la société, sont les plus concernées par le phénomène d’alcoolisme. Les 3/4 de la population, consacrent près de la moitié de leurs revenus à la consommation de l’alcool.