FRANÇOIS LOUNCENY FALL : «Nous avons intérêt à voir le Cameroun avancer en paix» :: CAMEROON Au cours d’une conférence de presse qu’il a donnée à Yaoundé le 12 avril dernier, le représentant spécial du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies pour l’Afrique centrale (Unoca) a mis en avant le leadership du pays de Paul Biya en Afrique centrale.

#LafriqueCentrale M. le représentant spécial, vous êtes en visite officielle au Cameroun. A côté, une certaine opinion a rangé votre séjour à Yaoundé dans la rubrique de visite pour exercer la pression sur les autorités locales et que cette pression serait relative à la crise dite anglophone. Quel commentaire faites-vous à ce sujet ?

Je ne fais aucun commentaire sur ce sujet comme vous le souhaitez. Par contre, à propos de mon séjour au Cameroun, celui-ci obéit à un agenda qui a été rendu public, même s’il a subi quelques aménagements. En rapport avec ce que vous avez appelé la crise anglophone qui secouerait une partie du Cameroun, je dois dire qu’avec le ministre des Relations extérieures, nous avons profité pour évoquer la situation dans les régions du Nord- ouest et du Sud-ouest. Nous avons exprimé le soutien des Nations unies à toutes les mesures prises dans le sens de ramener la paix et la stabilité dans cette partie du pays.

A cela, nous avons juste émis des propositions ; ou si préférez nous avons donné notre point de vue sur certains sujets notamment la détention de quelques personnes et le black-out numérique. Dire que ma visite consiste à exercer une quelconque pression sur les autorités camerounaises est pour le moins surprenant. Ce d’autant plus qu’aucune intention allant dans ce sens ne nous anime.

Mais, s’il y a quelque chose qui nous tient à coeur, c’est de voir le Cameroun dans la paix. Au regard de sa démographie estimée à plus de 20 millions d’habitants (soit un peu plus de la moitié de la population totale de la Cemac et près de 20 % de celle de la Ceeac), de sa position géographique (ouverture sur la mer), de ses richesses naturelles et de sa diversité linguistique et culturelle, le Cameroun est un poids lourd dans la zone Cemac. Son économie est la première. Il constitue, à n’en point douter, un leader naturel, pour la sous-région. Lorsqu’on examine ces indicateurs en détail, selon les dernières données disponibles, c’est le Cameroun qui porte l’Afrique centrale. Dans une communauté économique et financière comme celle à laquelle appartient ce pays, une telle prépondérance mérite d’être relevée.

Au regard de ce qui précède, nous avons tous intérêt à voir le Cameroun avancer dans la paix puisqu’il tient le pôle de croissance en Afrique centrale. L’Afrique centrale est considérée comme une zone relativement instable. Plus de la moitié des conflits armés en cours sur le continent africain trouvent leurs foyers et leurs zones de propagation en Afrique centrale. La façade maritime qui s’ouvre sur le Golfe de Guinée expose les zones côtières très riches en pétrole et en ressources halieutiques à une insécurité de plus en plus croissante. Dans cet environnement trouble, le Cameroun demeure un pays stable et un havre de paix, malgré l’influence pernicieuse qu’exerce sur ce pays l’instabilité presque permanente dans les pays voisins comme le Tchad ou la Centrafrique.

De ce fait, il y a un intérêt à voir ce pays vivre en paix. Et pour accompagner les autorités dans leurs efforts de préservation de ladite paix, nous avons pensé que notre point de vue ne serait pas de trop. Alors relativement à ma visite, j'ai eu des échanges fructueux et pleins d'espoir avec les toutes les parties prenantes. Aussi, je vous invite à vite faire le distinguo entre exercer la pression sur le pouvoir et contribuer à la recherche de solutions pour ne pas voir le Cameroun s’embraser. Nous allons accompagner cette dynamique afin de contribuer aux efforts des autorités et de leurs partenaires dans la recherche de solutions consensuelles et durables à cette situation.