CÔTE D'IVOIRE :: LAURENT GBAGBO, Six ans déjà: Témoignage d'une Camerounaise,militante de l'UPC :: COTE D'IVOIRE Parmi les africains présents à la Haye le 15 avril dernier, pour battre le pavé et demander,une fois encore,la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, se trouvaient plusieurs camerounaises et camerounais.

#CharlesBléGoudé Si certains d'entre eux ont préféré rester dans l'ombre, certains autres ont choisi de monter sur l'estrade et dire leur colère pour ce qu'il qualifie d'ignoble et dire leur soutien à celui,qui n'est plus qu'un ivoirien,mais le symbole d'une Afrique qui doit,elle aussi, se mettre...EN MARCHE.