Cameroun: Usines d’assemblage et effet d’annonce :: CAMEROON Promesse. Les Camerounais attendent toujours les premiers véhicules montés sur place. Les prototypes des premiers véhicules à assembler au Cameroun sont exposés depuis hier à Yaoundé, au palais polyvalent des sports où se tient le Salon automobile organisé par la Cameroon Automotive Holding (Cahc S.A), baptisé « China Cameroon Auto show».

#VéhiculesLourds Ce salon où sont exposés 20 véhicules lourds et légers s’achève mercredi prochain et les promoteurs annoncent, enthousiastes, qu’il se tient en prélude au lancement de la construction de l’usine d’assemblage des véhicules lourds et légers au Complexe industrialo–portuaire de Kribi.

Ce qu’ils se gardent bien de dire c’est que ce projet d’usine d’assemblage des véhicules au Cameroun a été évoqué il y a déjà quatre ans, lors d’une audience que le président de la République Paul Biya avait accordée à Lu Fuqing, Pdg de l’entreprise chinoise Cameroon Automotive holding Cahc. Et c’est le 16 février 2016 que la Convention d’agrément relative à ce projet de mise en place d’une unité de montage et d’assemblage des véhicules lourds et légers a été signée entre le gouvernement et les Chinois.

Nul ne peut dire avec précision quand sera lancé le chantier de construction de l’usine proprement dite. Au moyen d’annonces tapageuses, la Cameroon Automobile Industry Company S.A (Caic) formée par la société indienne Azad Coach et les chinoises Gac Gonow et, Yutong, leader de la construction automobile en Chine et 3e dans le monde s’est engagée, le 11 juin 2015, à mettre sur le marché les premiers véhicules « dans environ un an et six mois».

L’implantation de deux unités de montage de camions et véhicules légers était alors promise et flattaient l’orgueil des villes hôtes, Douala et Kribi. Et patatras.

