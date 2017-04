FRANCE :: DONTOM (I don see my wife), dans "LE BŒUF-BOURGUIGNON DE JACKY MOIFFO" DONTOM, pour certains ce nom ne signifie rien,très souvent. Ils sont pourtant nombreux à avoir fredonné et surtout dansé sur sa chanson phare ces cinq dernières années.

Né à Kalabar au Nigéria, rien ne destinait cet intellectuel,diplôme en communication à la chanson, même si le concerné trouve que chanter est une autre façon de communiquer. Plus jeune, c'est à église qu'il poussa ses premières notes.

#BeauGosse Beau gosse et mystérieux, c'est cet intrigue qui poussa son entourage à s'interroger sur le style de ce rebelle dans l'âme,fan de Bob Marley.

Toutes ces interrogations emmena ce fils de bonne famille(mœurs) à apporter une réponse à ces multiples questions, non sans penser à faire un clin d'oeil à ses parents, model de couple,pour lui.

Ces questions et ces réponses, JMTV+ vous propose d'en prendre goutte dans la vidéo qui accompagne ces écrits.