FRANCE :: Franklin Nyamsi et Toussaint Alain célèbrent le Pardon et la Réconciliation à Paris Une rencontre chaleureuse et fraternelle a eu lieu ce vendredi 21 avril 2017 à Paris entre Toussaint Alain, ancien Conseiller à la communication du Président Laurent Gbagbo et le Professeur Franklin Nyamsi, Conseiller Spécial de l'actuel Président de l'Assemblée Nationale Guillaume Soro.

#RéconciliationNationalePrônée Placée sous le signe de la mise en œuvre de la mission de Pardon et de Réconciliation nationale prônée par le Chef du Parlement Ivoirien, cette rencontre fraternelle est pleine de promesses pour la consolidation du vivre-ensemble en Côte d'Ivoire et l'enracinement de la démocratie.

Pendant quatre heures d'horloge, les deux hommes ont procédé à un large tour d'horizon des sujets de l'heure. Les résultats de cette entrevue historique ne tarderont pas à se constater.