Chronique d’une maison qui hante les camerounais :: CAMEROON Il se pourrait qu’on a fait bâtir un nouveau quartier à Yaoundé, presqu’une ville privée, avec des échangeurs, des lacs et de nombreux parkings et qu’on aurait voulu y installer aussi une faune en faisant disparaître les espèces protégées dans le parc de Waza .

#Sans-soucisLeCameroun Certains disent que le Sambaland est aussi grand que Disneyland et mieux que Nerverland de Mickaël Jackson. D’autres parlent d’un mini-Vatican qui au lieu d’exorciser les vieux démons du tribalisme, les a fait tous ressurgir et que désormais le pays serait hanté par une guerre ethnique que même le dieu de la paix et de l’unité nationale serait incapable d’empêcher.

Non, nous disent M. le ministre de la communication gouvernementale et Madame la ministre des télécommunications d’internet qui affirment sans rien dire qu’en réalité, cette image qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux est une image photo (ça on le savait), mais qu’elle a été chopée dans les archives familiales des Médicis, (c’est donc une photo-chopée, c'est-à-dire l’œuvre de photoshop).

D’autres nous apprennent qu’il s’agit d?un château vénitien en rénovation au Cameroun. Comme le président de la République a pu mettre lors de son dernier séjour en Italie, une cinquantaine de jeunes dans ses bagages afin qu’ils l’accueillent en chanson à l’aéroport, il a aussi ramené dans son avion, un château à rénover. C’est, disent-ils, le début d’une véritable coopération gagnant-gagnant entre les membres du gouvernement.

Les gens de la tribu sont heureux. Ils disent que ce n’est pas seulement la France qui a le droit d’avoir son château de Versailles, l’Espagne son palais royal d’Aranjuez, l’Allemagne son château Sans-soucis… Le Cameroun et les Bétis doivent aussi avoir leur château Antoine-Samba.

C’est ainsi que dans un élan de défense de ce monument architectural, comme s’il s’agissait d’un patrimoine national ou communautaire des Bétis et non de la demeure royale d’un fonctionnaire, un journaliste sportif a prétendu que c’est la jalousie des gens de l’autre tribu, des gens qui ont des « noms à consonance »,comme certains ont des noms d’hibou et d’oiseaux de mauvais augure, qui disent n’importe quoi. Selon lui, un fonctionnaire, surtout un fonctionnaire Béti a le droit de se bâtir une forteresse pour se mettre à l’abri de la misère de ses frères du village de la même façon qu’un commerçant Bamiléké avec la réputation qu’on leur connaît de posséder de l’argent sale, se blanchit en construisant des hôtels.

Comme si ça ne suffisait pas, un autre journaliste dont le souvenir encore brûlant de l’opération de « dératisation » que son esprit de moineau avait lancé contre des compatriotes anglophones, a abandonné les faits pourtant sacrés, pour se lancer dans une vaste opération de « combat spirituel » des mauvais esprits qui tournent autour de la fortune d’un homme qui selon lui, est le plus gros importateur de cacao que le Cameroun ait connu depuis 30 ans.

Celui-là nous dit que dans son propre village tous les jeunes sont riches. Seulement, pour quelqu’un qui a voyagé sur la route de l’Est, il constatera que de toutes les maisons qui se situent en bordure de la route, les plus belles sont des tombes. Parce les maisons en elles-mêmes, construites en terre battue, sont toutes en état de décrépitude avancé. Mais, notre journaliste, professeur d’économie improvisé nous fait comprendre qu’avec un salaire de 300.000 frs, on peut bâtir une immense fortune au point de se construire une maison à plusieurs milliards. Mais personnellement, lui il répugne la richesse, la luxure, l’exubérance, sinon il aurait investi sont salaire de journaliste depuis des lustres.

Bon, admettons que ce soit l’argent du cacao. Selon les données d’exportation de cacao fournies par Conseil café-cacao, le Cameroun a exporté pour 1.905.356 tonnes de cacao de 2004 en 2014 pour un montant de 2.141.848.548 de francs CFA. Donc même si son Altesse Royale Samba avait vendu tout seul le cacao du Cameroun depuis 20 ans, il n’est pas certain que sa fortune soit aussi immensément insolente et imposante dans cette demeure qui abriterait à elle seule toute une région du pays.