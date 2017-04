CAMEROUN :: Rebecca Enonchong, PCA d’Afrilabs :: CAMEROON Elle a été portée à la tête du réseau panafricain de plus de 50 centres d?innovation technologique présents dans plus de 20 pays.

#RebeccaEnonchong Rebecca Enonchong a été élue le 27 mars 2017, présidente du Conseil d’administration (PCA) d’Afrilabs. En effet, Afrilabs est un réseau panafricain de plus de 50 centres d?innovation technologique présents dans plus de 20 pays en Afrique. Figurent parmi les autres membres du conseil d’administration, Bernad Chiira de « Ibiz Afrique » basé au Kenya (secrétaire), Regina Mbodi de CTIC Dakar (représentante francophone), Rakotoarivo Sarobidy de Habaka Hub à Madagascar (trésorier) et Nekesa Were de Ihub Kenya.

Afrilabs existe depuis 2011 et travaille à travers ses centres technologiques pour construire des infrastructures d’innovation qui favoriseront la croissance de l’économie du savoir en Afrique en soutenant le développement des startups, la technologie et l’innovation. Rebecca Enonchong qui vient d’être élue PCA d’Afrilabs est entrepreneure, fondatrice et directrice d’AppsTech, une société spécialisée dans les logiciels de gestion d’entreprise présente dans près de 30 pays en Afrique.

Elle a été classée parmi les dix femmes « Tech fondateurs » à suivre en Afrique par le magazine Forbes en 2014. A 49 ans, la Camerounaise a aussi été classée à la 48ème place des femmes influentes d'Afrique en 2017, selon un numéro de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique paru en mars 2017. Rebecca Enonchong est née en 1967 d’un père Camerounais et d’une mère américaine. A 15 ans, elle part du Cameroun avec sa famille pour les Etats-Unis où elle obtient plus tard un Bachelor of Science Degree et une maîtrise en Sciences économiques à l’Université catholique américaine.

Malgré les études en économie, Rebecca Enonchong est passionnée par les ordinateurs. Elle va saisir l’opportunité offerte par un Camerounais qui propose des formations gratuites sur Oracle à destination de la communauté camerounaise de Washington pour faire de sa passion son métier.

Après cette formation de base, elle va se rapprocher d’Oracle pour suivre des séances de renforcement des capacités, ce qui lui permettra d’obtenir des certifications. De 1999 à 2012, elle fonde deux incubateurs dont l’un basé à Douala et l’autre à Buea, connus sous le label d’Active Spaces et qui font partie des 50d’Afrilabs.

Elle obtient pas moins de 4 certifications Oracle dont Oracle Financials, Oracle e- Business, Oracle Financial Management. Rebecca Enonchong s’est révélée aux yeux du monde numérique après avoir fondé à Bethesda au Maryland, en 1999, l’entreprise AppsTech, spécialiste du conseil en systèmes et logiciels informatiques et de la fourniture des applications d’entreprise. Cette société partenaire de Oracle Platinum va s’étendre dans plusieurs pays où elle gagne des clients et installe des filiales.

Grâce à son dynamisme et son engagement, Rebecca Enonchong a été entrepreneur africain de l’année en 2001, leader mondial de demain au forum économique mondial de 2002, finaliste du concours de la femme africaine digitale de l’année en 2013. Elle a aussi été classée parmi les 50 femmes d’Affaires les plus influentes en Afrique en 2013.