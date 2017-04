Cameroun: L’argent de la route Bafoussam-Bamenda trouvé :: CAMEROON Convention de financement. Louis Paul Motazé a signé hier à Washington un accord de crédit de 113,086 milliards FCfa avec la Banque Mondiale pour le projet de développement du secteur des transports.

#PaulMotazé Louis Paul Motazé, ministre de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du territoire a signé hier20 avril à Washington aux EtatsUnis, avec le groupe de la Banque Mondiale, un accord de crédit de 113,086 milliards de Francs CFA, soit environ 192 millions de dollars US, pour le financement du Projet de développement du secteur des transports. Concrètement, ce projet tend à renforcer la planification du secteur des transports, mais aussi améliorer l‘efficience et la sécurité du transport sur la section Babadjou -Bamenda du corridor Yaoundé – Bamenda ; et améliorer la sécurité et la sureté des aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants