Cameroun: PLUS DE FLEXIBILITE POUR PLUS D’INTERNET AVEC LES NOUVELLES OFFRES CHEZ VODAFONE CAMEROON Vodafone Cameroon, l’opérateur de dernière génération, leader dans la fourniture de services internet de haut débit 4G/LTE à Douala et à Yaoundé est à l’écoute constante de son aimable clientèle à qui elle donne une flexibilité totale avec ses nouvelles offres Internet.

#VodafoneCameroon Vodafone Cameroon offre désormais à ses abonnés deux formules de souscription en fonction du besoin et de l’utilisation :

* L’offre « Social pack » à 19.900 FCFA avec 1 MiFi gratuit, 6Go gratuits et facebook en illimité sur une période de 25 semaines.

* L’offre « Comfort pack » à 29.900 FCFA avec 1 MiFi gratuit, 12 Go gratuits et 50% de bonus sur tout achat de forfait sur une période de 6 mois.

Pour profiter sans stress de l’internet haut débit LTE de Vodafone Cameroon, une variété de forfaits à tarifs attractifs est mise à disposition pour permettre à l’abonné d’opérer son choix en fonction de son besoin. Nous pouvons retenir :

* Des forfaits « Power Daily » jour à partir de 150 FCFA pour des utilisateurs au besoin ponctuel

* Des forfaits hebdomadaires « Power Weekly » à partir de 1.000 FCFA, destinés aux utilisateurs moyens qui ont besoin de garder un minimum de contrôle sur leur forfait.

* Des forfaits mensuels « Power Monthly » à partir de 4.500 FCFA, destinés aux gros utilisateurs qui souhaitent rester connectés sans limite et sans intéruption leur forfait.

Pour encore plus de flexibilité et plus d’internet offerts aux abonnés, Vodafone offre des forfaits spéciauxà bas prix. Nous pouvons retenir :

* Les forfaits « add-ons » qui permettent de renouveler un forfait en cours à tarif réduit en gardant la validité initiale.

* Les forfaits « Social add-ons » qui permettent lorsqu’on a un forfait en cours d’avoir accès de manière illimitée aux réseaux sociaux Facebook et WhatsApp pour une semaine ou un mois.

* Les forfaits « Power Night » qui permettent lorsqu’on a un forfait en cours, d’acheter avec plus 70% de réduction un forfait pour rester surfer moins cher de 23h à 7h du matin.

« Avec ses offres désormais hyper compétitives, Vodafone Cameroon offre aux abonnés existants et futurs l’opportunité unique de profiter d’un internet haut débit LTE de qualité supérieure et à des prix attractatifs » a déclaré Mr. Izouma SIDIBE,Directeur Marketing & Customer Operations Vodafone Cameroon.

Pour plus d’information sur nos offres nous vous invitons à visiter nos boutiques à Douala et Yaoundé ou notre site internet. www.vodafone.cm Téléchargez l’application MyVodafone Cameroon https://goo.gl/Wmx1NU