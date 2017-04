#SOSRacisme Par ailleurs, dans cette édition, diffusée ce vendredi, 21h20mn (22h20mn à Paris), sur Canal2 International , l'équipe rédactionnelle épluche les différents projets des candidats en lice pour la présidentielle française. Et met un accent sur les propositions en direction de l'Afrique et des personnes issues de l'immigration.

France, Présidentielle 2017: SOS Racisme s'attaque au Front National "Non au Front National" le slogan de la nouvelle campagne de l'association "SOS Racisme" est clair. Cette interpellation, une mise en garde en direction des électeurs français, pour la présidentielle, dont le Premier tour a lieu dimanche prochain , est relayée dans la nouvelle édition de l'émission " Un bout du camer". Ceci, à travers une interview exclusive de Dominique Sopo, président de "SOS Racisme".

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson

ne trouvez-vous pas anti-démocratique de vous engager CONTRE un parti politique légal, alors que la démocratie aurait simplement voulu que vous donniez les arguments en faveur du parti de votre choix?





Mais sachant que la France a peur de la démocratie, nous Savons trés bien qui finance et manipule ces fameux groupuscules abusivement dénommés "sos-racisme"!



Que dit sos-racisme dans les chaos provoqués par mitterrand-chirac-sarkozi-hollande... en AFRIQUE depuis bientöt un siécle? Que dites-vous sur la question du fcfa???



NON! Vous n'aborderez JAMAIS ces thémes qui épinglent ceux qui vous financent!



Vous etes de fait les traitres contre les AFRICAINS! Et plusieurs AFRICAINS le savent désormais!!!