Cameroun,POUR MARTHE CECILE MICCA, JEAN LAMBERT NANG N'EST PAS TRIBALISTE. STOP A LA MANIPULATION :: CAMEROON Le tribalisme dans un sens pourrai etre le fait de se reclamer comme appartenant a un groupe ethnique. Il est vrai qu' instinctivement l'homme se sent plus en securité lorsqu'il se retrouve proche des personnes avec lesquelles il partage des points en communs. Proche par la langue, la culture, la tradition, les habitudes alimentaires, vestimentaire etc... La fibre tribale n'a donc finalement rien de fondamentalement nuisant. C'est simplement le fait de se reclamer comme appartenant a un groupe, a une famille et ayant des souches. Mais c'est avec desolation et indignation que je constate que le tribalisme donc est accusé notre compatriote Jean Lambert Nang est un tribalisme qui se definit autrement. Ce tribalisme n'est rien d'autre qu'une guerre, un affrontement entre deux groupes ethniques autour des sujets sociaux-économiques avec des visées essentiellement politiques. Cette guerre ne profite qu'aux politiciens, journalistes politiques et dérivés... Attention Jeunesse !!! Soyons et restons vigilants !!!

#JeanLambertNang Je voudrais rendre la jeunesse attentive, soyez vigilants nous sommes à l'approche des élections présidentielles, ne vous laissez pas distraire par des guerres de positionnement entre des oligarques et dérives de la republique. Demandez vous comment certains font pour etre en possession de certains documents et pour avoir certaines infornations. Restez impartial, que certains compatriotes ne vous emmenent pas à haïr d'autres pour des raisons inavouées et visiblement inexpliquées. Nous sommes tous citoyens et dans un état de droit, autant les libertes individuelles doivent s'appliquer, autant la régulation du vivre ensemble avec le soucis des autres au delas de nos differences doit egalement s'appliquer. Le Cameroun n'appartient pas à une ethnie quelle qu'elle soit. Le Cameroun appartient a tous ses fils, et nous sommes tous soucieux du devenir de notre république.

Personne ne sait exactement ce qui se tisse derriėre cette farouche guerre ideologique tribale, il est davantage recommandé pour nous citoyen d'observer tout en restant lucides et impartials. Nous traversons des périodes sensibles et sommes à un tournant decisif de l histoire de notre pays. Nous sommes comme dans un brasié il ne suffit qu'une etincelle pour que le pays parte en feu. Ne negligez rien, absolument rien, soyez vigilants...Je suis contre cette campagne de sabottage et de dénigrement initiée contre Jean Lambert Nang. Non Jean Lambert Nang n'est pas dangeureux, non il n'est pas et ne sera jamais le mouton a sacrifier. Non Jean Lambert Nang n'est pas tribaliste, je dis STOPP!!! Je suis contre le fait que la vie privee d'une figure représentative du pays soit vulgairement étaler sur les reseaux sociaux. Je suis contre le fait que le nom de ses ex epouses et tiers soient legėrement et publiquement cités dans une affaire ne les concernant pas. Je suis contre la violation abusive de la vie privée. Je suis contre cette grossiėre intrusion dans la vie familiale d'autrui. Je m'insurge et je dis Stop.

Ces meurtriers aux soutannes d'anges doivent se positionner. Tuez un homme ce n'est pas seulement le fusiller ou l'empoisonner. Vous en avez déja tué combien ? Je dis stop au meurtre social et psychologique. Vos reactions disproportionées et démesurées m' insupporte. Restez dans la juste mesure, n' enflammez pas le pays en jouant sur la fibre tribal. Ne cultivez pas la haine d'autrui en jouant avec la fibre tribale. Ne divisez pas les enfants d'une meme maison en manipulant la corde tribal. Non Jean Lambert Nnang n'est pas dangereux. Mettez de l'eau dans votre vin, vous commencez a semblabler a ceux là meme que vous dénoncez.

Jeunesse soyez vigilants, préparez vous, organisez vous afin de décider souverainement à votre destinée future. Le Cameroun n'appartient ni aux bamilekes, ni à Paul Biya le Cameroun c'est l'heritage que nous lėguerons a nos enfants. Quel Cameroun voulons nous laissez a nos enfants? Vivons en paix, la paix est la premiere valeur de notre pays.