En rappel, Ahmed Abba , avait été arrêté en juillet 2015 dans la région de l’Extrême-Nord, à Maroua ; à cette époque, les autorités militaires qui avaient mis le grappin sur lui, l’accusaient alors d’avoir « collaboré » avec Boko Haram. Quelques temps plus tard, le journaliste était transféré à Yaoundé où depuis lors, il fait face au tribunal militaire.

Pour la défense de notre confrère qui a plaidé non coupable, le dossier incriminant le journaliste de RFI, est vide d’éléments probants. Le 24 avril 2017, Ahmed Abba qui risque au moins 20 ans de prison, à défaut de la réclusion criminelle à perpétuité réclamée par le procureur de la République, sera fixé sur son sort.

Cameroun, Procès d’Ahmed Abba : Le procureur requiert la réclusion criminelle à perpétuité pour le journaliste de RFI :: CAMEROON Renvoyé pour le 24 avril prochain, le procès du correspondant camerounais de langue haoussa de Radio France Internationale (RFI) qui avait lieu ce jour au tribunal militaire de Yaoundé, l’a reconnu coupable pour « non dénonciation d’actes de terrorisme et blanchiment du produit d’actes de terrorisme ».

Belgium Belgium makita

@

on connait la tactique,on condamne et le roi des rois donne la grace...c'est pour aussi dire que le tin tin tin n'interfère pas dans le ........

st c que j'ai menti?