Cameroun:Ekambi brillant désormais sur la toile :: CAMEROON Les fans de l’artiste pourront désormais suivre son actualité à travers son site internet.

#EkambiBrillant A l’ère des NTIC, les artistes ont intérêtà s’adapter à la nouvelle donne afin de rester ‘’in’’ comme on le dit communément. C’est en quelque sorte ce qu’a compris Ekambi Brillant artiste camerounais qu’on ne présente plus. C’est ainsi qu’avec le concours de la jeune équipe de production, il a décidé mis sur pied son site internet avec pour nom. www.ekambibrillant.com

Ce site instrument indispensable pour tout artiste qui se dit digne de ce nom permettra à Ekambi Brillant dans un premier temps de numériser ses archives et se rendreaccessible pour ses nombreux fans à travers le monde. « muta muenya » comme on l’appelle affectueuse explique que « avec le succèsinternational que connaissent ses œuvres, il reçoit beaucoup de pression de la part de ses fans a travers le monde qui souhaitent avoir de ses nouvelles minute by minute c’est pourquoi j’ai décidé d’épouser le web afin de satisfaire tout mon public car aujourd’hui je n’appartiens plus qu’au public camerounais, je suis un artiste du monde »

Artiste « androïde » Le site www.ekambibrillant.com ne se présente actuellement que sous la version française, mais qu’à cela ne tienne, les techniciens de production rassurent dans les tous prochains jours les version anglaise et en arabe seront disponibles. hors mis le site les équipes de production ont mis sur pieds une application mobile, un compte Facebook, un compte tweeter et un compte YouTube ou les fans pourront retrouver des vidéos et autre classique d’Ekambi Brillant tel que moussoloki dont la version « remasterisée » est sortie dernièrement et autre « munamuto ».C’est une véritable renaissance que s’offre donc Ekambi Brillant qui devient un artiste « androïde » et en harmonie avec son époque.