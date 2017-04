CAMEROUN :: VODAFONE CAMEROON : PLUS DE FLEXIBILITE POUR PLUS D’INTERNET AVEC LES NOUVELLES OFFRES L’opérateur de dernière génération, leader dans la fourniture de services internet de haut débit 4G/LTE à Douala et à Yaoundé est à l’écoute constante de son aimable clientèle

#VodafoneCameroon Flexibilité totale avec les nouvelles offres Internet.

Vodafone Cameroon offre désormais à ses abonnés deux formules de souscription en fonction du besoin et de l’utilisation : L’offre « Social pack » à 19.900 FCFA avec 1 MiFi gratuit, 6Go gratuits et facebook en illimité sur une période de 25 semaines. L’offre « Comfort pack » à 29.900 FCFA avec 1 MiFi gratuit, 12 Go gratuits et 50% de bonus sur tout achat de forfait sur une période de 6 mois.

Des forfaits « Power Monthly »

Pour profiter sans stress de l’internet haut débit LTE de Vodafone Cameroon, une variété de forfaits à tarifs attractifs est mise à disposition pour permettre à l’abonné d’opérer son choix en fonction de son besoin. Nous pouvons retenir : Des forfaits « Power Daily » jour à partir de 150 FCFA pour des utilisateurs au besoin ponctuel Des forfaits hebdomadaires « Power Weekly » à partir de 1.000 FCFA, destinés aux utilisateurs moyens qui ont besoin de garder un minimum de contrôle sur leur forfait. Des forfaits mensuels « Power Monthly » à partir de 4.500 FCFA, destinés aux gros utilisateurs qui souhaitent rester connectés sans limite et sans intéruption leur forfait.

Surfer moins cher de 23h à 7h du matin.

Pour encore plus de flexibilité et plus d’internet offerts aux abonnés, Vodafone offre des forfaits spéciauxà bas prix. Nous pouvons retenir :;Les forfaits « add-ons » qui permettent de renouveler un forfait en cours à tarif réduit en gardant la validité initiale.,Les forfaits « Social add-ons » qui permettent lorsqu’on a un forfait en cours d’avoir accès de manière illimitée aux réseaux sociaux Facebook et WhatsApp pour une semaine ou un mois. Les forfaits « Power Night » qui permettent lorsqu’on a un forfait en cours, d’acheter avec plus 70% de réduction un forfait pour rester surfer moins cher de 23h à 7h du matin.

Offres hyper compétitives

Pour Izouma SIDIBE,Directeur Marketing & Customer Operations Vodafone Cameroon. « Avec ses offres désormais hyper compétitives, Vodafone Cameroon offre aux abonnés existants et futurs l’opportunité unique de profiter d’un internet haut débit LTE de qualité supérieure et à des prix attractatifs » Pour plus d’information sur nos offres nous vous invitons à visiter nos boutiques à Douala et Yaoundé ou notre site internet. www.vodafone.cm Téléchargez l’application MyVodafone Cameroon https://goo.gl/Wmx1NU