Le Vice Président de la Jeune Chambre Internationale au Cameroun :: CAMEROON Mathew Blessing Mutavayi, membre de la Jeune Chambre Internationale Zimbabwe, opère une visite au pays de Son Excellence Paul Biya depuis ce Mercredi, 19 Avril 2017.

#LamiPrésidentGuy Cette dernière s’inscrit dans le cadre de ses activités en vue de renforcer la croissance et le développement dans sa zone et au Cameroun en particulier. Reçu par l’ensemble du bureau national de cette organisation menée par l’ami Président Guy Onana Samba, il devra rencontrer des personnalités étatiques et diplomatiques de premier plan afin de faciliter les projets implémentés sur le plan local. Il participera également à l’Assemblée Générale n°1 qui a lieu au club Perrenco dans la ville de Douala.

Dès son arrivée, le prestigieux hôte qui est aussi un homme d’affaires très actif dans le secteur touristique a déclaré « j’admire beaucoup ce pays et ses habitants pour leur culture de travailleurs acharnés, d’hospitalité et surtout l’accès très facile à l’aéroport. Même si je suis ici pour rencontrer, motiver les membres, mobiliser les troupes autour de la vision, des valeurs et des projets de notre organisation, discuter avec les différentes autorités ou encore échanger avec les hommes d’affaires locaux, je crois fermement pouvoir en profiter pour apprendre les langues locales et découvrir le pays »

L’ami Mutavayi est un expert en analyse du risque capé de 15 années d’expérience à la JCI. Il rejoint le mouvement très tôt à l’Université vers l’âge de 20 ans et brigue avec brio les différentes responsabilités au plan provincial et national. Il dirige un projet écologique en 2015 et qui lui valut la reconnaissance de ses paires à la conférence de zone du Ghana. Après le Cameroun, il est annoncé pour la conférence Afrique et Moyen Orient de Sousse en Tunisie, du 03 au 06 Mai prochain. Pour le Directeur de la Communication de la JCI Cameroun, l’ami Jonathan Batenguene: «cette visite vient confirmer que les jeunes jaycees camerounais sont à la hauteur du contrat de confiance passé avec l’État et relevé par le Président de la République dans son discours à la jeunesse encourageant le projet de formation à l’entreprenariat le 10 Février 2006. Elle couronne également les efforts du Président Onana visant à rassurer les pouvoirs publics ainsi que l’organisation depuis sa prise de fonction et à impulser une nouvelle ddynamique »