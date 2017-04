style="width:750px;height:auto;"Le ministre de l’Eau et de l’énergie, Basile Atangana Kouna, et le girecteur général de Nachtigal Hydro Power Company (Nhpc), Olivier Flambard, signent ce jeudi 20 avril 2017 à Yaoundé, la Convention de concession de production d’électricité, dans le cadre du projet hydroélectrique de Nachtigal amont.

#NachtigalHydroPower La signature de la Convention marque une étape importante dans la mise en œuvre de ce projet. Car, elle fait de Nhpc le concessionnaire de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal amont pour une durée de 35 ans et permet le transfert à Nhpc des droits fonciers sur le site de l’ouvrage hydroélectrique.

Pour rappel, Nachtigal amont est un projet hydroélectrique développé par Nachtigalcréée en 2016, dont les actionnaires sont l’Etat du Cameroun (30%), SFI (30%) et EDF International (40%), en vue de la construction d’un barrage et d’une centrale de 420MW sur le fleuve Sanaga.

Parmi les avancées récentes les plus significatives du projet, on peut citer la sélection des quatre groupements d’entreprises pour les marchés de travaux du Projet à l’issue des processus d’appels d’offres, le début de la mise en œuvre des plans environnementaux et sociaux validés mi 2016, la signature des décrets de classement et d’indemnisation pour la libération des terrains de la zone de l’aménagement hydroélectrique.

La clôture financière du projet est prévue pour fin 2017 pour une mise en service commerciale de la centrale de Nachtigal en 2021. Le cout global s’élève à environ 690 milliards de FCFA. Ce montant sera financé à hauteur de 30% par les actionnaires et de 70% par les prêteurs, avec 2 tranches de financement. La première financée par des banques commerciales locales (environ 25% de la dette totale) et la deuxième, par des bailleurs de fonds (environ 75% de la dette totale).