Allemagne - Diaspora: Albert Minlend,altruiste même dans les affaires :: GERMANY Faisons connaissance avec le camerounais Albert Minlend,50 ans, Homme d´affaires, Consultant sportif et Grand mécène bien connu à Berlin, en Allemagne, où il vit depuis près d´une vingtaine d´années. "La vie m´a donné... Atelo Logistics, ....AM Sport Consulting dont je partage les fruits avec ceux qui me sollicitent" affirme le natif d´Otélé-Makak,région du Centre- Cameroun pour expliquer sa générosité légendaire au sein de la diaspora africaine.

#AteloLogistics Albert Minlend, de toutes ces casquettes, laquelle vous sied le mieux ?

Toutes ces casquettes me vont bien. Tout dépend maintenant du contexte.

Commençons par celle d´homme d´affaires. Que dites-vous ?

Je suis le directeur général de la société Atelo Logistics qui fait dans le transport aérien et maritime et dans l´envoi du courrier express. Atelo Logistics est aussi une centrale d´achats ; c´est également une société de nettoyage et d´entretien des Bâtiments publics.C´est une société qui compte de très nombreux clients dans le monde, notamment en Afrique sub-saharienne.

Quelles sont les conditions de création de la société Atelo Logistics?

Atelo Logistics nait d´une suggestion que me fait un diplomate gabonais installé à Bonn, qui arrive pour la première fois à Berlin prendre part à la conférence des ambassadeurs convoquée par l´ancien secrétaire général des Nations-Unies, Koffi Annan. Le hasard fait qu´il tombe sur moi. Je lui sers de guide tout au long de son séjour dans la capitale allemande. Puis un jour, il me dit " monsieur Albert, ce que tu fais là avec moi, tu peux en faire un métier".C´est alors qu´il me rappelle la genèse de la société DHL, lancée par deux étudiants. Et pour m´encourager, il m´achète mon premier ordinateur portable pour démarrer ma structure.

Depuis lors, la société Atelo Logistics est devenue la référence en Allemagne et partout même?

Si Atelo Logistics s´est fait un nom en matière de transport et d´envoi du courrier express partout dans le monde, notamment en Afrique, c´est en raison de son sérieux et de sa compétence dans ces domaines. C´est aussi en raison des garanties de sécurité qu´elle offre depuis toujours á ses nombreux clients au Gabon, Cameroun, Congo, RD Congo, Angola, Rwanda, Zimbabwe, Guinée Equatoriale, RCA et ici en Europe.

Albert Minlend porte aussi la casquette de consultant en sports. Parlons-en.

A travers ma structure AM Sport Consulting, je fais le suivi et la détection des jeunes footballeurs d´origine africaine âgés de 15 à 20 ans, précisément ceux d´origine camerounaise et gabonaise que j´essaie aussi de promouvoir, tant bien que mal, auprès des autorités sportives de ces pays. Je suis aussi le conseiller de certains d´entre eux.

Plusieurs joueurs á votre actif?

Bien sûr! Sans citer leurs noms, j´ai des joueurs ici en Allemagne, au Danemark, en Suède. Il ya même des footballeuses dans mon écurie.

Des projets dans le football?

Avec mon partenaire allemand, monsieur Sandhowe, je compte lancer dans les prochains jours, probablement entre fin 2017 - début 2018, une vaste caravane de détection de jeunes footballeurs au Cameroun et au Gabon. Les jeunes qui seront retenus, seront proposés aux grands clubs européens, notamment allemands.

Je voudrais préciser que l´allemand Sanhowe est l´un des scouts les plus expérimentés en Allemagne qui dispose d´un carnet d´adresses bien étoffé. C´est quelqu´un qui a des entrées dans les hautes sphères du football européen qui se prépare á venir pour la première fois en Afrique. Déjà, l´annonce de la venue de la caravane en Afrique suscite un fort engouement. Ceci témoigne de la confiance que les uns et les autres placent en ma personne et des espoirs que ce projet suscite.

Vous parliez toute à l´heure de la confiance que les uns et les autres placent en vous. Est-ce parce que vous êtes aussi un homme généreux?

Posez-leur la question. Pour ma part, je sais une chose, c´est que je partage ce que la vie me donne. La vie m´a donné les entreprises Atelo Logistics et AM Sport Consulting. J´essaie donc de partager leurs fruits avec des compatriotes qui me sollicitent soit comme sponsor, soit comme employeur.

Je ne sais pas si Albert Minlend est l´un des grands mécènes de Berlin; mais je sais seulement que j´essaie d´ avoir une oreille attentive aux sollicitations des uns et des autres. Mes bureaux sont ouverts á tous ceux qui frappent á ma porte. On n´a pas besoin d´être milliardaire pour faire preuve d´altruisme. Pour tout dire, Albert Minlend aime les hommes et vit avec les hommes.

Contacts

Atelo Logistics

Lübeckerstrassse 42

10559 Berlin - Allemagne

Tel.:

Bureau:+49 30 544 651 03

Mobile: +49 176 717 437 44

Email: alminlend@yahoo.fr