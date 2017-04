CAMEROUN :: Automobile : Une usine d’assemblage bientôt à Kribi :: CAMEROON Le public de la capitale Yaoundé peut assister dès ce jour, 20 avril 2017, à une exposition toute spéciale : celle de véhicules qui seront bientôt assemblés au Cameroun, plus précisément dans la ville de Kribi. En effet, 20 engins flambant neufs, des berlines, camionnettes, minibus, 4x4 et autres tracteurs, sortis du port de Douala hier, ont pris la direction de Yaoundé.

#Pour Le Leur marque, « Cameroon Auto ». Le nom de l’entreprise, « Cameroon Automotive Holding Company ». De fait, si les premiers modèles partis de Douala pour la capitale hier vien- nent de Chine, ils sont en quelque sorte les échantillons de ce qui devrait se produire à Kribi, selon des informations recueillies par CT.

Le projet d’installation de cette usine naît d’un partenariat sino-camerounais, signé depuis deux ans entre le gouvernement et un privé chinois, partenaire logistique, précisent nos sources.

Autres informations, l’exposition prévue au Palais des Sports devrait durer une semaine, au cours de laquelle les visiteurs intéressés pourront acquérir un véhicule. Si CT n’a pas obtenu les coûts des différents modèles, les prix les plus bas seraient de trois millions de francs.

L’exposition-vente sera aussi l’occasion d’échanger avec le public, les potentiels acheteurs, sur les modèles, afin de dégager des préférences et sans doute d’affiner la politique commerciale de l’usine encore en construction.

Question production, les promoteurs du projet comptent sortir un millier de véhicules par an, pour le Cameroun et la sous-région Afrique centrale. Fabriqués sur place, ces véhicules devraient être évidemment plus compétitifs, plus abordables, s’agissant des prix, que les voitures importées.

De nombreux emplois sont également attendus de cette usine de montage, et bien d’autres effets induits pour l’économie nationale. Pour le moment, place à l’exposition-vente.