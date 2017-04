Cameroun: Stade Renard de Melong inflige une défaite aux nassaras (1-0) lors de la 10ème journée de Ligue 1 et prend la tête du classement :: CAMEROON Hier, en battant Union de Douala lors de la 10ème journée de Ligue 1, Stade Renard de Mélong a signé une deuxième victoire consécutive et s’est emparé de la tête du classement avec 20 points.

#LionBlessé C’est la première défaite en trois saisons à domicile des Nassaras.Le match au sommet entre Aigle royale de la Menoua et Bamboutos de Mbouda s’est soldé sur le score de zéro but partout. les poulains de l'entraineur Djomo Evariste (Dragon de Yaoundé) ont battu New Stars de Douala par un score de 2 buts contre 1. Lion blessé de Foutouni demeure la lanterne rouge. La 11e journée est programmée le dimanche 23 avril 2017

Résultats complets de la 10e journée disputée ce mercredi 19 avril 2017

A Yaoundé : Dragon – New stars de Douala 2 – 1A Yaoundé : Apejes de Mfou – Unisport du Haut-Nkam 1 – 1A Yaoundé : Colombe du Dja et Lobo – Feutcheu FC de Bandjoun 2 – 0A Douala : Union – Stade renard de Melong 0 – 1A Loum : UMS – Canon de Yaoundé 0 – 0A Bafang : Lion Blessé – Astres de Douala 0 – 0A Garoua : Coton sport – Eding FC de la Lékié 0 – 0A Bamenda : Yong sport – Racing de Bafoussam 1 – 1A Dschang : Aigle – Bamboutos de Mbouda 0 – 0

Classement non officiel à l’issue de la 10e journée

1) Stade Renard de Melong 20 points

2) Eding FC de la Lékié 19 points

3) Ums de Loum 19 points

4) Dragon de Yaoundé 16 points

5) Apejes de Mfou 15 points

6) Bamboutos de Mbouda 15 points

7) Coton sport de Garoua 14 points

8) Canon de Yaoundé 13 points

9) Unisport du Haut-Nkam 12 points

10) Astres FC de Douala 12 points

11) Aigle royal de la Menoua 12 points

12) Feutcheu FC de Bandjoun 11 points

13) Union de Douala 11 points

14) Yong sport de Bamenda 11 points

15) Racing de Bafoussam 11 points

16) Colombe du Dja et Lobo 11 points

17) New stars de Douala 7 points

18) Lion blessé de Foutouni 6 points