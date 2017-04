CAMEROUN :: Véhicules non immatriculés : Coup de poing contre les braquages :: CAMEROON 15 cas perpétrés dans les véhicules ne disposant pas de plaque Cemac signalés dans la ville de Yaoundé entre février et mars 2017.

#SûretéNationale Martin Foh Soua, le Délégué régional à la Sûreté nationale du Centre ne compte pas s’arrêter en chemin dans le cadre de la campagne coup de poing lancée depuis la semaine dernière. Ladite campagne consiste en la saisie de tout véhicule n’ayant pas une immatriculation conforme de la zone Cemac. Sur les objectifs de cette campagne, le délégué régional à la Sûreté nationale explique :

« Nous sommes fatigués du désordre urbain. Il faut que les Camerounais apprennent à respecter la loi. Notre campagne consiste à retirer de la circulation tout véhicule ne possédant pas une plaque conforme. Il s’agit d’une campagne qui s’inscrit dans la durée. Nous comptons étendre cette opération dans les prochains jours avec les contrôles des assurances et des visites techniques auprès de tous les automobilistes ».

Selon le délégué régional à la Sûreté nationale, cette opération coup de poing entre dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Lancée depuis la semaine dernière, la campagne en cours dans la ville de Yaoundé vise entre autre les chauffeurs de taxi et tous les autres véhicules particuliers. Tout véhicule en circulation sans immatriculation conforme est immédiatement saisi et conduit en fourrière.

Hier à la délégation régionale de la Sureté nationale pour le Centre, certains policiers expliquent avoir reçu les instructions de la hiérarchie de ne pas se laisser intimider au cours de cette campagne comme l’explique ici un officier de police :

« Au début de l’opération, certains haut cadres administratifs intervenaient afin qu’on puisse libérer des véhicules de leurs proches saisis. Mais nous leur avons dit que cela n’était pas possible. »

Cette opération initiée par la délégation régionale à la Sûreté nationale pour le Centre intervient après plusieurs appels, réunions organisés à l’intention des syndicats des transporteurs par les responsables sécuritaires afin de leur expliquer la nécessité d’acquérir les plaques Cemac.

En plus de lutter contre le désordre urbain, cette opération vise également un enjeu sécuritaire. Du côté de la délégation régionale de la police pour le Centre, plus de 15 cas de braquage perpétrés dans les véhicules ne disposant pas de plaque Cemac ont été signalés dans la ville de Yaoundé entre février et mars 2017.