   CAMEROUN :: Kidnapping : Boko Haram a empoché 82,5 milliards en 3 ans :: CAMEROON

En tout cas, le retentissement mondial de l'enlèvement des lycéennes de Chibok n’a pas empêché les jihadistes de continuer à kidnapper des jeunes gens. Il a même poussé Boko Haram à négocier plus durement leur libération, selon Martin Ewi.

Jusqu’à 5 000 personnes, surtout des femmes et des enfants, auraient été kidnappées par Boko Haram au Nigeria de 2010 à 2016, selon des informations relayées par le site internet de Radio France International (Rfi). Qu’il s’agisse d’exploitation sexuelle, de mariages forcés ou de travail forcé, les djihadistes ont surtout besoin de jeunes. Mais l’enjeu majeur de ces rapts est surtout financier. Ils permettent à Boko Haram de se régénérer financièrement pour continuer à se déployer. De fait, les enlèvements contre rançon rapportent gros.

#BokoHaram D’où vient l’argent de Boko Haram ? La question reste d’actualité au moment où la redoutable secte islamiste démontre sa résilience en essuyant les coups de boutoirs de la coalition des armées nigérianes, tchadiennes, nigériennes et camerounaises. Outre les financements nébuleux provenant de certains pays du Golfe, la source des rançons constitue un important trésor de guerre pour l’organisation terroriste.

@le jour, vous pouviez bien jouer votre maudit röle, si nous ne savions pas encore pour qui vous vous battez!

1. vous tentez de justifier les financements obscurs de boko haram, en nous obligeant á Coire que s'ils ont de l'argent, c'est du fait des enlévements!!! FAUX!

2. et comme le diable se Cache dans les détails, votre titre dit que votre boko haram aurait eu 82 milliards(vous ne dites pas fcfa, doallr, ou euro volontairement) en trois ans; mais dans l'article, vous dites que ceci est sur 2008-2013!



NON! Ceux qui financent boko haram et vous sont connus!