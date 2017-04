Allemagne - Football: Arthur Ekalle , le jeune prodige de Berlin a saisi sa chance :: GERMANY Rencontré en mars dernier à Berlin, Arthur Ekalle, jeune défenseur d´origine camerounaise âgé de 20 ans, disait "attendre patiemment que le coach lui donne sa chance pour montrer ce dont il est capable". C´est désormais chose faite puisque depuis bientôt 6 journées du championnat, le solide défenseur a pris place tantôt sur le côté gauche, tantôt sur le côté droit de la défense de son club, Berliner Athletik Klub 07, BAK 07. Ce fut encore le cas samedi 15 avril dernier face à l´équipe réserve du Herta BSC, en match comptant pour la 28ème journée, du championnat Regional liga Nord.

#ArthurEkalle Malgré la défaite de son club, (0-2), Arthur Ekalle est resté intraitable sur le couloir droit de son équipe, confirmant ainsi tout le bien que ses coéquipiers et les dirigeants de son club pensent de lui." J´ai joué au poste de latéral droit aujourd´hui, qui est mon poste de prédilection. Mais, le coach me fait aussi jouer comme latéral gauche", indique-t-il á la fin du match. " Aux entrainements déjà, il a essayé de me replacer á gauche, pour enfin me titulariser á ce poste lors du match contre le club Viktoria 1889", tient-il á préciser combien il est á l´aise sur les flancs gauche et droit de la défense du club.

A chacune de ses sorties sportives, il attire parents, amis et bon nombre de supporters dans tous les stades de football lorsque son club évolue: un véritable fan club qui ne dit pas son nom.

Haut sur ses 1,80m, Arthur Ekalle la flèche noire, est un jeune joueur au cœur de lion très fort de caractère, qui n´a pas peur de la concurrence, aime-t-il à le dire car, " elle fait partie du football. Au contraire, il faut beaucoup travailler afin d´attirer l´attention du coach".

Actuel 4ème du championnat avec 47 points, loin derrière le FC CARL ZEISS JENA BAK qui caracole en tête avec 65 points pour 28 matches joués, les chances du BAK 07 semblent très minces pour espérer la montée en division supérieure pour la saison sportive 2017/2018.

Cependant, Arthur Ekalle ne boude pas son plaisir et estime avoir retrouvé toutes ses sensations. D´ailleurs, depuis son arrivée au club en mi-janvier dernier, le jeune défenseur est de plus en plus pisté par plusieurs grands clubs européens. Même les responsables du football allemand sont á ses trousses et le verraient bien sous les couleurs de la Mannschaft, l´équipe nationale allemande. Or, c´est avec le cameroun que le natif de Douala voit son avenir international, un pays qu´il a quitté depuis l´âge de 8 ans certes, mais dont il n´ a rien oublié ni sa richesse culinaire, ni ses grand-parents avec lesquels il communique grâce aux nouvelles technologies.

Mais, fidèle á sa nature de jeune peu bavard, très effacé et bien respectueux, il ne se laisse pas émouvoir et reste concentrer sur les derniers matches du championnat.