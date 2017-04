Alerte-Cameroun: le journaliste de RFI Ahmed Abba, "otage" idéal du régime de Yaoundé, risque la peine de mort ce jour :: CAMEROON Depuis le début de sa parodie de procès militaire, menée au nom de la nécessaire et légitime lutte contre le terrorisme, nous n’avons pas cessé d’attirer l’attention de la communauté internationale et particulièrement de la France, sur le détournement par le régime de Yaoundé de cet objectif par des purges systématiques infligées à des activistes, journalistes, et leaders d’opinion «dérangeant», majoritairement originaires du grand Nord du Cameroun.

#LibérationImmédiate Ahmed Abba représente ainsi un "otage" idéal pour la dictature de Paul Biya, celui qui lui permet notamment d'exercer indirectement un chantage ignoble sur son grand et fidèle partenaire français, en échange du silence de ce dernier sur toutes les autres exactions sur la minorité anglophone, les détentions arbitraires, les multiples violations graves des droits de l'Homme, la mauvaise gouvernance chronique, et la perspective d'un autre coup d'état électoral en 2018.

Nous exigeons purement et simplement la libération immédiate du correspondant en langue haoussa de Radio France Internationale (RFI) au Cameroun, Ahmed Abba. Parce que sa séquestration prolongée déshonore d'abord la République du Cameroun et ses institutions, dont sa Justice militaire.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)

http://www.cl2p.org