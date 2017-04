France- Cameroun: LA PORTE DE MINUIT PAR FLORENCE TSAGUE (LES MORTS SE RAPPELENT A VOTRE SOUVENIR) Ce livre est un recueil de quatre nouvelles, dans La Porte de Minuit qui est le titre phare du livre, Mo Mo est une jeune fille dont la vie est hantée par l’omniprésence de la mort à la campagne, entre les citadins défunts dont on vient régulièrement chaque week-end déposer les corps en gardiennage aux villageois, cette campagne qui vit au rythme des coupures de courant, entraînant des morts dans les unités médicales sans groupe électrogène, et cet orage qui a rendez-vous à minuit, avec sa foudre qui sème tant de dégâts, La Porte de Minuit est un thriller captivant, un scénario idéal pour un film d’horreur dont Hollywood a le secret.

#LaPorte Avec Le Revenant, c’est l’autopsie du système de santé au Cameroun qu’on voit de près, entre le vol des bébés dans les maternités, les croque-morts qui trafiquent avec un corps médical véreux, on frissonne à l’idée de faire un accident sur les routes de ce pays, où ce sont les véhicules des particuliers qui se substituent aux ambulances, seules capables de fournir les premiers soins souvent vitaux ; La mort vous guette à chaque instant, surtout si vous n’avez pas d’argent liquide sur vous.

Peut-on se coucher sur son lit et se réveiller au bord du marigot ? C’est ce qui va arriver à Tegni dans Le Marigot aux Raphias Dansants, une histoire à préférer dormir débout au propre comme au figuré, les légendes on y croit ou on n’y croit pas, selon le poids des traditions.

Dans la quatrième nouvelle Un Cadavre pour un Remaniement Ministériel, l’auteure nous plonge dans la compétition mystique des hauts fonctionnaires dits « Ministrables » dont on ne connaît le secret qui aboutit à leur nomination effective comme Ministre, c’est comme si dans l’armée, tous les colonels se bousculaient chez les marabouts pour obtenir la nomination politique de Général, le plus haut grade de l’armée étant celui de colonel, les crimes rituels y passent, les assassinats d’innocents, faut-il croire que tous ceux qui sont effectivement devenus Ministres ou Généraux (sans faits d’armes les ayant rendus célèbres) passent forcément par la case du Marabout ?

Florence Tsague est née à Bafou, département de la Menoua dans la Région Ouest du Cameroun, elle est chargée d’enseignement à l’Université de Wuppertal en Allemagne, elle est l’auteure d’un premier roman Femmes connues, Coépouses inconnues aux éditions Edilivre.

Elle tient la chronique et la rubrique reservée au débat sur votre site camer.be

La Porte de Minuit aux Editions l’Harmattan.

Retrouvez les images de la soirée dédicace qui avait eu lieu chez Pala Pala Music le 12 Avril 2017 à Paris sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=1378401008885456