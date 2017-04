Togo: "Entre fête et résidence artistique", le Good Morning Africa Festival a atteint son paroxysme à Alawogbe "Entre fête et résidence artistique", c´est le leitmotiv de la toute première édition du Good Morning Africa Festival qui a eu lieu du 10 au 17 Avril à ALAWOGBE dans la préfecture de l´Avé au TOGO.

"En fait, c´est un festival complètement atypique, une invitation à la découverte et une ode à l´échange. C´est en même temps une résidence artistique pluridisciplinaire dans un cadre naturel (...)," explique la créatrice camerounaise des accessoires, Mouna KENZA de Mouna Nyhoni Confection qui anime l´atelier de confection de bijoux. Ametek de Kemet et Nomad Wizard, alors initiateurs du projet, ont également pris part à cette résidence avant-gardiste qui met en exergue les talents locaux et la créativité artistique inspirée par l´Afrique.

#GoodMorningAfrica Pour tout dire, le Good Morning Africa Festival a offert dans ce paisible village au Togo une plate-forme d´échange, de formation et de créativité aux nombreux acteurs culturels et aux artistes de disciplines différentes, venus entre autres de Nantes en France, de Lomé et de l´Avé. Sous la houlette de deux associations basées à Nantes, à savoir Distant Relatives et Abstract Asso, la rencontre nourrie par des synergies multiculturelles et pluridisciplinaires s´est révélée être une véritable communion alliant les communautés locales et les artistes autour de la créativité. Différents ateliers y ont pris corps: photographie, concert, formation et confection des bijoux, mode, musique, radio, tournoi de football, projection de films... le tout devant être couronné par les dons octroyés aux structures éducatives locales.

Dans une atmosphère intense et avec une joie immense, ce festival riche en couleurs et promouvant le développement culturel durable a clôturé ses portes, construisant des ponts entre les cultures. Ainsi la prochaine tenue de Good Morning Africa Festival est attendue avec impatience.

Photo: Ametek de Kemet